Conductor de 75 años denuncia que le hicieron un parte por usar un espacio preferencial

Don Francisco Chavarría, de 75 años, está sumamente indignado por un colerón que se llevó hace poco.

Resulta que él es vecino de Cartago y le gusta hacer ejercicio para mantener una buena salud. Hace unos dos meses le pidió prestado el carro al hijo y se fue para el TEC, para caminar a la orilla de un laguito.

El señor se estacionó en el espacio preferencial y al ratico ya le habían quitado las placas. Foto: Archivo. (KevinAlexanderGeorge)

Don Francisco dice que siempre que puede se parquea en los espacios comunes y corrientes porque, pese a que tiene una edad avanzada, su estado físico es bueno, así que prefiere dejarle los espacios preferenciales a quienes tienen problemas de movilidad, pero ese día solo había un espacio y tenía pintado una silla de ruedas, así que lo usó confiado en que podía hacerlo por su edad.

“Le di una vuelta al lago y al regresar a el carro no tenía placas y había una infracción. Solicité al policía de Tránsito una explicación y argumentó que necesitaba una placa especial.

LEA MÁS: Hombre que pesa 177 kilos cuenta cómo es luchar con el “monstruo de la obesidad”

“Mi hijo no pudo circular con el carro carro por siete días y apelé la infracción. Ahora me citan a comparecer por la apelación y recordé un artículo que salió en La Teja el 5 de junio de 2023, en el que autoridades del MOPT dicen que ‘embarazadas y adultos mayores no deben portar ningún documento ni placa especial para hacer uso de esos campos’”, dijo el afectado.

Y es que, según la ley, quienes pueden los lugares preferenciales en parqueos son:

- Las personas con una condición de discapacidad evidente o certificada.

- Mujeres en avanzado estado de embarazo.

- Los adultos mayores de 65 años.

El tráfico le dijo que debía tener placas preferenciales. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/ #Costa Rica)

LEA MÁS: Periodista nicaragüense le sacó las lágrimas a miss Universo Sheynnis Palacios

En el caso de los vehículos, no es necesario que la persona con discapacidad, las embarazadas o los adultos mayores vayan manejando para que pueda hacer uso del espacio preferencial, también pueden ir como pasajeros.

Además, las embarazadas y los adultos mayores no deben portar ningún documento ni placa especial para hacer uso de esos campos.

Francisco está a la espera de ir a declarar para dejar en claro el tema, ya que se siente molesto por todos los inconvenientes que tuvieron él y su hijo a raíz de toda esta situación.