Conductores felices con nuevas tarifas pero precavidos con DEKRA

Felices y preocupados a la vez, así están los conductores ticos con los que conversó La Teja sobre la entrada en operación de la empresa DEKRA, nueva encargada de la revisión vehicular.

Un ahorro significativo tendrán los conductores en el pago de la reinspección vehicular. (Alonso Tenorio)

Este miércoles fueron fijadas finalmente las tarifas de reinspección vehicular que deberá cobrar la empresa alemana que a partir del próximo 28 de octubre comenzará a encargarse de la revisión técnica del país.

Pero, ¿qué piensan los conductores al respecto? ¿Las sienten más cómodas que antes?

Según el anuncio de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), los carros que pesen menos de 3,5 toneladas deberán pagar como mínimo ¢1.727 y máximo ¢1.917, mientras que los que pesen más de eso, incluido equipo especial, grúas y maquinaria de obras pagarán entre ¢2.274 y ¢2.525.

“Esas tarifas están mucho más baratas, en un vehículo tipo Sedan la reinspección estaba en ¢8.137 y ahora no llega ni a dos mil colones. Lo que hay que ver es si van a estar más estrictos con la revisión, porque Riteve ya se había ‘aticado’ ¿y si en caso de falta grave, no lo dejan llevarse el carro si no es con grúa?, hay que esperar a ver qué pasa”, dijo Breitner Díaz, mecánico y conductor de vehículo liviano.

Las motocicletas que no pasen a la primera la revisión técnica, deberán desembolsar entre ¢1.138 y ¢1.263.

Román Castro tiene una motocicleta y considera que es una tarifa muy razonable. Es una gran diferencia en comparación a la de Riteve (RTV). Y, no deja de tener razón, pues la empresa española cobraba ¢4.745, es decir, un ahorro de entre ¢3.482 y ¢3.607.

En el caso de los vehículos de transporte público, como taxis, la reinspección vehicular quedará entre ¢1.863 y ¢2.068; y antes costaba ¢7.770.

Al respecto, hablamos con Melvin Fonseca, taxista turrialbeño, quien agradeció el alivio al bolsillo.

Don Melvin Fonseca agradece el alivio al bolsillo que significa la rebaja en las tarifas. (Cortesía)

“No importa, que haya un monto por reinspección, pero que no sea tan caro como antes. Espero que no nos exijan tanto, porque el país tiene las carrereras tan malas, que puedo alistarlo (el carro) hoy para llevarlo y que mañana ya esté otra vez igual que antes porque cayó en un hueco de camino a la revisión, por ejemplo”, agregó Fonseca.

En el caso de los buses, busetas y microbuses el costo es de ¢2.274 y ¢2.525.

Recordemos que en el caso de los vehículos de transporte público, la ley los obliga a hacer la revisión cada seis meses.

Finalmente, los tractores, chapulines y otros vehículos de maquinaria agrícola van entre los ¢1.047 y los ¢1.163, la tarifa más económica de todas las categorías.