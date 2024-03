Conozca a un grupo de “chiquillos” de más de 40 años que encuentra en el patinaje su motor para vivir

Jorge Cerdas tiene 61 años y asiste al salón de patines Music desde que tiene 8 años. No se pierde por nada la noche de veteranos, que es todos los lunes. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Cada lunes, un grupo de “chiquillos” de más de 40 años deja atrás el estrés del trabajo, el caos vial y las preocupaciones familiares, cuando se ponen un par de patines y le dan rienda suelta a la diversión.

El salón de patines Music, que se ubica en San Pedro de Montes de Oca, es el punto de encuentro de más de 50 personas, quienes apenas empezando la semana deciden recargar pilas gracias al patinaje.

En los “Lunes de veteranos”, la música de los 70 y 80 provoca todo un mar de sensaciones en la pista. Los asistentes reviven momentos de su infancia y adolescencia, se reencuentran con sus amigos y disfrutan de cada noche al máximo.

Jorge Cerdas es uno de los que llega puntuales a la cita. Este señor de 61 años conoció el patinaje a los 8 años gracias a una hermana y fue un flechazo directo al corazón. Desde entonces no ha salido del Music y cuando piensa que es hora de colgar los patines, las ganas pueden más que la razón.

La tanda de veteranos se lleva a cabo todos los lunes. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Cuando vine por primera vez me encantó y no volví a salir nunca más. Al inicio venía acompañado, ya luego lo hacía solo, a veces venía solo los domingos, ya luego todos los días, y ahora con el grupo de los veteranos.

“Esto me gusta tanto que hasta trabajé acá, poniendo la música, no recuerdo hace cuánto fue. Soy el único veterano que no se ha ido de acá”, dijo orgulloso Cerdas.

Una fractura y el covid-19 intentaron boicotear las ganas de Jorge de siempre ponerse los patines, pero no han podido con este pulseador. Jorge pasa haciendo remodelaciones y vive en Curridabat.

Lunes de Veteranos en el Salón de Patines Music

“Cuando tenía 30 años me quebraron el pie izquierdo, me dieron una patada y pensé que no volvería a patinar, porque me partieron el pie a la mitad, pero al tiempo pude volver.

“Con la pandemia el salón cerró por un tiempo y en ese tiempo me contagié de coronavirus. No habían vacunas para mí en esa época y fue muy difícil, estuve más de un mes en cama, no sabía quién era y cuando quise volver no pude hacerlo, porque me sentía muy débil. Esperé un mes más para volver”, recordó.

Para este fiebre, el patinaje lo es todo para él.

“He conocido mucha gente, tengo muchos amigos acá, con el paso de los años he cambiado varias veces de patines y desde hace 9 tengo un par negros, diseñados para los chiquillos como yo.

“Cuando vengo a patinar se me quitan todos los dolores, me olvido de todo”, añadió.

Doña Lisa Saranie tiene 59 años y aprendió patinaje artístico. Verla en la pista es un total deleite. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Ojo a esta info: Las noches de veteranos inician a las 7 p.m. y terminan a las 9:30 de la noche y no es única y exlusivamente para gente grandecita, cualquiera que lo desee puede llegar a esta tanda, pues en el Music cualquiera de sus horarios es abierto a toda la familia. Cada boleto se compra en las ventanillas y le entrada le sale en ₡3.750 si se alquilan los patines, pero si lleva los propios paga ₡3.250. En las redes sociales del salón de patines publican constantemente promociones, por lo que puede llevar los códigos para que aproveche de estos descuentos.

Magia sobre la pista

Así como Jorge, Lisa Saranie tiene sus propios patines desde hace más de 40 años y, aunque ya están gastados por tantas vueltas a la pista, no los cambia por nada del mundo.

Esta vecina de Guadalupe tiene 59 años y aprendió sobre patinaje artístico y verla sobre la pista es un verdadero espectáculo.

Doña Lisa recordó que lo conoció a los 5 años y poco a poco se fue apasionando, a tal punto que participó en un evento para celebrar los 25 años del Music.

“Cuando era joven formaba parte de las barras, así se le llamaba a los grupos que había acá. Recuerdo que nos íbamos en patines para el Mc Donald’s de avenida Central para vernos con los amigos.

Marco Tulio Bonilla es otro de los más pro en la pista y todos los lunes le enseña a alguien a patinar. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Hubo un tiempo en el que venía todos los días, es una pasión, de las cosas que amo en la vida y con el paso del tiempo también lo veo como un ejercicio muy completo”, añadió.

El Music abrió sus puertas en 1960 y, para los 25 años, en 1985, hubo un evento con patinadores de Colombia, quienes vinieron a Costa Rica para impartir sus conocimientos con los patinadores de acá.

“Creo que esa fue la época de oro del patinaje, aprendimos gracias a don Francisco y doña Sonia, hasta fuimos a Panamá a patinar, fue una época muy linda.

“Por las distintas obligaciones que una tiene, tuve que hacer una pausa, dejé de patinar en 1989, porque me casé y tuve mis hijas. Cuando pasó la pandemia se abrió el grupo de veteranos y me invitaron a venir y ya todo el mundo sabe que los lunes los dedico a patinar”, dijo.

Saranie tenía más de 30 años de no patinar y cuando regresó tenía dudas, sobre si se acordaría de cómo hacerlo, también estaba el miedo a caerse, pero como afirmó ella, lo que bien se aprende no se olvida y cada lunes hace magia en la pista.

Los fiebres van llegando a eso de las 6:30 de la tarde, para conversar entre ellos y alistar sus patines. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Una pausa y volvió

Déborah Padilla es una señora de 55 años que contagió de la fiebre de los patines a sus hijos David y James. Ellos actualmente viven en Inglaterra y su madre lamentó que en ese país del Viejo Continente no hay pistas para patines de cuatro ruedas, solo se puede sobre hielo.

“Patino desde los 8 años, íbamos Sky Land, un salón que se ubicaba en Guadalupe y cuando uno tiene hijos todo cambia, pero apenas tenían edad para ponerles los patines también me los llevaba.

“A ellos les encanta patinar y recuerdo que una vez les dije que si me ganaban una carrera patinando les compraba un par de patines. Un día los vi muy rápido y decidí retirarme, porque en ese tiempo no les podía comprar los patines”, recordó entre risas.

José María Calderón trabaja en el Music desde hace 25 años. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

A Padilla, el patinar la mantiene joven, siente que está viajando en el tiempo con la música con la que creció y confesó que si no patinara se sentiría como “entumida”, según dijo en sus propias palabras.

“Retomé el patinaje a los 32 años, hice una pausa, venía de vez en cuando y tengo casi un año de venir todos los lunes, con este grupo de veteranos. Aquí me reencontré con personas a las que no veía desde hace años”, contó esta señora de Escazú.

A modo de anécdota, Déborah contó que desde niña ha sido de andar con el cabello corto y nunca se le olvida cuando tenía 8 años y una muchacha le dijo: “Oiga chiquito, puede sacar a una chiquita a patinar”, algo que la ofendió muchísimo y la hizo enojar.

Doña Déborah Padilla patina desde los 8 años. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Se casó en el salón

Otro fiebre del patinaje es José María Calderón, el famoso “Chema”, quien trabaja en el salón de patines desde hace 25 años. Ahí conoció a su esposa, se casó y hasta hizo allí el té de canastilla de su hijo Jake.

“Me crié patinando, una exnovia me trajo acá cuando tenía 15 años y fue tal el amor cuando vine por primera vez, que le agarré el gusto a la patinada, que ya más grande me iba con unos amigos patinando hasta el Puerto.

“Yo vivo en Tres Ríos y desde allá salíamos para irnos en patines. A veces nos íbamos por el Monte del Aguacate, otras veces bajábamos por Cambronero y nunca se me olvida cuando me dejaron plantado y decidí irme solo, pero en el camino me tropecé con un ojo de gato y mi walkman salió volando e iba oyendo AC/DC en un casete”, comentó entre risas.

Los selfis no pueden faltar cada semana. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Chema tiene 18 años de casado con Esther Umaña y toda la familia disfruta patinar. Su esposa a veces también llega al salón y su muchacho también hace malavares en la pista.

“Esto es parte de mi vida, no sé qué haría sin los patines. Hice muchas locuras cuando era joven, que en este momento no las volvería a repetir, pero es parte de lo que uno vive.

“Trabajo de lunes a viernes y me encanta ver los grupos de veteranos, porque no solamente se ve a la gente grande, cada vez ve uno a gente joven que le gusta la música de los 80 y por eso se dan la vuelta”, añadió.