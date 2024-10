Conozca cómo vive un miembro de la Orden Franciscana Seglar, que sigue a San Francisco de Asís

Ricardo Herrera forma parte de la Orden Franciscana Seglar, en donde imitan las enseñanzas de San Francisco de Asís. Cortesía.

Desde hace 15 años, Ricardo Herrera vio en San Francisco de Asís un modelo a seguir para imitarlo en su vida y, por eso, decidió unirse a la Orden Franciscana Seglar, en la que junto a su esposa Lourdes, sus hijos y otras decenas de personas tratan de imitar las enseñanzas de este santo para aplicarlas en su día a día.

El jueves anterior, la Orden Franciscana Seglar de Costa Rica celebró el legado de San Francisco (la iglesia lo festeja el viernes) y Herrera conversó con La Teja para contarnos cómo fue que se unió a este grupo, que tiene a unos 120 fieles en Costa Rica y 450 mil en todo el mundo y con el que tratan de llevar una vida sencilla y de mucho servicio, al igual que lo hizo este santo.

“Cuando era niño me llamaba la atención el Francisco que le hablaba a los pajaritos, el Francisco pobre, el que vivía en el campo; uno crece y cuando me casé, hace 34 años, supe que mi esposa fue religiosa franciscana e ingresó a esta orden hace 26 años.

“Entonces yo decidí incorporarme hace 15 años y, gracias a esto, llevé mi devoción un paso más allá, porque esto no es solamente rezar una novena, sino que quiero hacer lo mismo que Francisco y desde entonces adopté un estilo de vida sencillo, vivir con lo mínimo y servirles a los demás”, contó.

La iglesia celebró a San Francisco de Asís el viernes anterior, pero los franciscanos lo celebran cada 3 de octubre. Cortesía.

Seguir ejemplo

Los miembros de la Orden Franciscana Seglar son casados, tienen hijos, a diferencia de los frailes y las religiosas, que consagran su vida a la oración y viven en conventos.

Herrera explicó que San Francisco fundó tres órdenes hace 800 años: en 1209 creó la de los frailes y en 1212 la de las hermanas clarisas. Y fue en el 1221 cuando personas unidas en matrimonio se le acercaron a San Francisco y le dijeron que querían seguirlo, pero al ser personas casadas se creó la orden a la cual pertenece este servidor y su familia.

Ricardo es ministro nacional de la Orden Franciscana Seglar. Cortesía.

“Vengo de una familia católica, pero que no era prácticante. Me casé a los 25 años y sabía que había algo más allá que la devoción, y esta es una experiencia que da una respuesta en un mundo donde hay una fuerte división de clases, en donde los pobres son relegados y los ricos más ricos, y con Francisco hice el click de que eso no debe pasar”, manifestó.

En este momento, Ricardo es el ministro a nivel nacional de la Orden Franciscana Seglar, en la que hay 10 fraternidades, la mayoría se ubican en el GAM, hay una en Cañas y otra en Pérez Zeledón.

A diferencia de los frailes y las monjitas, ellos no usan hábitos, pues trabajan y se dedican a sus familias, pero cuando participan en actividades propias de las fraternidades usan el cordón franciscano, una especie de cruz llamada TAU (es la última letra del alfabeto ebreo y significa penitencia) y también usan un escapulario.

La TAU es una cruz que usan los franciscanos. Cortesía.

Satisfactorio

Para don Ricardo, el pertenecer a esta orden le ha dado un gran sentido a su existencia.

“En un mundo en donde el egoísmo, la corrupción a nivel institucional y personal; en donde la violencia es como lo que nos levanta todos los días, el vivir en paz, justo y tratar de considerar como hermano y hermana a cualquier criatura, es muy satisfactorio.

“Somos llamados a ser signos de que sí se puede vivir así, no es una fantasía vivir como los santos, aunque algunos comienzan a ver los pecados y las debilidades, pero los santos fueron humanos y fallaron.

“Todos somos pecadores, pero siempre tratamos de vivir predicando el ejemplo de San Francisco y su amor por los demás”, destacó.