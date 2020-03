“Un día te sientes con la fe de un león y otros con la de un gatito. Pese a eso, Dios no se enoja, pues asegura que nos está enseñando. Hace unos días estaba en la casa, sentía mucho dolor y mis hijos me ayudaron a subir las gradas. Me llevaron a la cama y los veía como no me hablaban de la muerte, me hablaban de la vida”, afirmó.