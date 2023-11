Conozca la profesión oculta de Jorge Dengo, el “papá” de la rebaja del marchamo

El diputado Jorge Dengo, del Partido Liberal Progresista, quien propuso el proyecto de ley que logró la rebaja del marchamo, tiene una pasión que pocos conocen.

Él contó a La Teja que antes de ser legislador, además de abogado, trabaja también como fotógrafo de modas.

“Empecé con el tema de la fotografía hace muchísimos años. Mi esposa es bailarina de artes escénicas y empecé a tomarle fotos con una cámara digital pequeñita de las presentaciones que hacía en público. Vi que tenía como buen ojo y empecé a leer del tema para prepararme. Luego tuve la oportunidad de irme un tiempo a estudiar a Nueva York y allá saqué la carrera.

Jorge Dengo planea retomar la fotografía cuando deje de ser diputado. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

“Después, cuando viví en Colombia, saqué una especialidad de fotografía de moda y ahí se fueron dando las cosas. En los días trabajaba en mi rol de abogado y en las noches trabajaba como fotógrafo”.

Dengo vivió unos años en México y ahí explotó bastante esa pasión con varias marcas y revistas, sin embargo, poco a poco la fue dejando de lado porque el trabajo lo consumía. Ahora que es diputado ya del todo no practica la fotografía.

Dengo dice que no le gusta mucho la fotografía de paisajes o la naturaleza, él prefiere las personas.

“Me gustan más el paisaje urbano, sí, me gustan mucho las ciudades, me gusta mucho las personas, me gustan mucho las actitudes de las personas, por eso no me entretienen tanto las montañas, me gusta más ver las expresiones, la dinámica, la interacción del ser humano y eso es a lo que más me he dedicado.

Esta foto fue tomada por el diputado Jorge Dengo. Foto: Cortesía. (Cortesía)

El diputado espera que una vez que deje su cargo en la Asamblea Legislativa, se dé la oportunidad de retomar la cámara.

“Me gustaría retomar la fotografía, pero en términos más casuales, menos producidos, es que en la fotografía editorial se trabaja en grupos muy grandes, no está solo el fotógrafo, sino que debe estar una persona que lo ayude a iluminar; el maquillista, el estilista, entonces son grupos muy grandes. Me gustaría que sea algo más más íntimo para así dedicarme más a trabajar con la cámara, alguien más y yo, nada más”.