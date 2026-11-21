El sorteo de Chances de la Junta de Protección Social (JPS) de este viernes 20 de noviembre dejó nuevos millonarios en Costa Rica.

Pasadas las 7:30 de la noche, las tómbolas definieron los números y las series ganadoras de los tres premios principales.

El sorteo de Chances de la JPS de este viernes se realizó a las 7:30 de la noche. (Facebook/Facebook)

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El premio mayor del sorteo 7.088 pagó 240 millones en dos emisiones; es decir, 120 millones por entero.

¿Ganó con estas combinaciones?

Las combinaciones ganadoras del sorteo de Lotería Popular fueron:

Premio mayor: número 33, serie 632.

Segundo premio: número 63, serie 155.

Tercer premio: número 65, serie 013.

La JPS pagó 240 millones en dos emisiones para el premio mayor de los Chances de este 20 de noviembre. (Facebook/Facebook)

Reclame su premio

Si resultó favorecido, recuerde que tiene varias opciones para reclamar su premio; entre esas: en las cajas de la institución, ubicada en San José centro o en bancos autorizados por la JPS.

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Además, está la opción de cambiar el premio en comercios que son socios comerciales de la Junta.

En caso de que haya adquirido las fracciones ganadoras en el portal web de la JPS, el monto ganado será depositado automáticamente a la cuenta registrada a la hora de la compra electrónica.