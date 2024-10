Conozca una de las mejores fórmulas para conseguir la tranquilidad financiera

Doña Marlin Sánchez Sánchez aprendió a tejer gracias a que su mama, doña María Eugenia Sánchez Villalobos (tiene 83 años), le enseñó desde muy pequeñita por si algún día lo ocupaba para estar un poquito más tranquila económicamente y ese día llegó.

Emprender y ahorrar es una de las mejores fórmulas para la tranquilidad financiera (Cortesía)

Doña Marilin es vecina de Zapote, tiene 58 años, y es maestra pensionada. Es sobreviviente de un cáncer de mama, con el cual pelea una batalla desde hace 10 años, la que hasta el día de hoy se mantiene porque, como ella misma dice: “Nunca te dan de alta porque puede regresar”.

Tiene 36 años de casada con don Javier Pereira, con quien tuvo dos hijos y desde hace unos seis años comenzó a emprender; primero, para luchar una batalla especial con su hermana, después, para ganarse una extrita que le ha caído muy bien.

LEA MÁS: “Sapripuente” tiene feliz a morado emprendedor y a toda una comunidad que celebra la seguridad y el adiós de las presas

“En mi familia mis hermanas y yo somos artesanas gracias a mi mamá, ella nos enseñó a coser, tejer, bordar, y a hacer muchas cosas para que pudiéramos valernos en la vida y no depender de nadie.

Doña Marlin monstrará sus productos en la feria "Mercadito Caja de ANDE". (Cortesía)

“Mamá sigue cosiendo hasta el día de hoy porque siempre ha sido emprendedora. En casa crecimos con una madre que nos enseñó a emprender, y a utilizar muy bien el dinero ganado”, comenta doña Marlin.

Desde antes de pensionarse supo que se dedicaría a tejer, algo que le ayudó mucho como terapia en los tiempos de quimio y radioterapia, cuando vivó las batallas más rudas contra el cáncer de mama.

Fue esa época cuando consolidó su tejido y su espíritu emprendedor; lo que siguió la llevó a fortalecer su relación con la familia de Caja de Ande, donde encontró varias ayudas: económica, educativa y laboral.

“Mi emprendimiento es de tejido en crochet y macramé”. Al principio no lo vio como un negocio; arrancó como una terapia, después para fortalecerse junto a su hermana, y después llegó la meta de emprendimiento.

LEA MÁS: Pulseadora nicaragüense abre sodita donde se mezcla lo mejor de la cuchara de su país con la tica

“Realmente, no me imaginé yo en una feria de emprendedoras como la que organiza Caja de Ande. Yo los amo porque han sido mi sostén económico desde el inicio; incluso, cuando luchaba con el cáncer me llamaban para saber cómo estaba y ayudarme en lo que yo necesitara; además, siempre me impulsaron a emprender y ahorrar, y me enseñaron a que no todo lo que me gane lo tengo que gastar y así he avanzado mejor”, reconoce la josefina.

La profe emprendedora

La profesora de Educación para el Hogar, Arelys Murillo Rivera, vecina de Guadalupe, también nos asegura que el ahorro es parte de su emprendimiento el cual consiste en jabones artesanales de glicerina.

Habrá 150 emprendedoras de todo el país mostrando y vendiendo sus productos. (Cortesía)

“Siempre me ha gustado mucho todo lo que es manual; de hecho, soy profesora. Siempre he tenido ventas de algún tipo y, actualmente, me concentré en los jabones. Mi emprendimiento se llama ‘Kautiva’.

“En Caja de Ande me han enseñado a ir por el camino correcto del emprendimiento. En ocasiones el que emprende no tiene el conocimiento suficiente, y con ellos hay enseñanzas constantes para avanzar por el buen camino financiero”, asegura la profe Arelys, a quien usted puede contactar al 8992-1380.

LEA MÁS: Tica usa uno de los productos de la sopa negra para hacer confites y jalea

Feria para 150 emprendedoras

Doña Marlin es una de las 150 emprendedoras que están presentes en la primera edición de “Mercadito Caja de ANDE” 2024 en San José, una feria dedicada a fortalecer y potenciar los negocios de accionistas pulseadores de todo el país, en la antigua aduana.

Los emprendedores que usted conocerá aprenden todos los días a consolidar su negocito y ahorrar. (Cortesía)

Es un evento muy familiar y positivo, porque les permite a las participantes exposición, venta y contacto comercial, brindando oportunidades para el crecimiento de esas 150 emprendedores accionistas, que traen sus productos a la capital para mostrar su talento, cultura, sabor y color.

La linda feria arrancó ayer sábado y estará también este domingo de las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Habrá exposición de productos y servicios de todo tipo, comidas, artesanías, y cuidado personal, entre otros. La entrada es gratuita.

LEA MÁS: Desamparadeña dejó de trabajar en bancos y se puso un sabroso negocio

“Estamos felices de poder brindarles a tantos accionistas una oportunidad de mostrar, vender e impulsar tantos emprendimientos, por medio de esta iniciativa.

Váyase este domingo a la antigua aduana y de paso colabora con emprendedores. La entrada es gratis. (Cortesía)

“Para Caja de ANDE es muy importante exponer los trabajos de accionistas que se han enrumbado en el mundo del emprendimiento mientras trabajan día a día en centros educativos de todo el país”, comentó Irene Villalta, jefa del departamento de Relaciones Corporativas y Mercadeo de Caja de ANDE.