Contraloría acusa a la CCSS de usar datos erróneos para evaluarse a sí mismos

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está enfrascada en una pelea con la Contraloría General de la República (CGR), luego de que estos publicaran un informe en el que criticaron a la institución por dejar datos por fuera, para mostrar mejoras en los tiempos de espera.

Hay hospitales en los que los pacientes esperan, en promedio, 942 días para ser atendidos.

Todo esto nació luego de que la Contraloría les jalara el aire por excluir a 9.339 personas del cálculo con el que miden el plazo promedio de espera para una cirugía ambulatoria.

De esos 9 mil y pico, 606 de ellos fueron pacientes que no se tomaron en cuenta porque se les envió a otros hospitales, 2.423 personas fueron eliminados porque ya no necesitaban la cirugía o porque no les dieron seguimiento, y 6.310 personas se quedaron por fuera porque, a pesar de que se les operó, no se midió cuánto tuvieron que esperar.

Esto significa que el dato oficial reportado por la CCSS, que fue de un promedio de espera de 343 días, es mucho más bajo de lo que realmente esperaron los pacientes.

Molestia

Ahora, la Caja no se quedó callada y respondió a este informe, explicando por qué no se tomó en cuenta a algunas de estas personas.

De acuerdo con lo que dijeron, constantemente, limpian estas listas para eliminar a todas aquellas personas que ya no necesitan ser atendidas, porque se operaron por fuera, porque se curaron o porque no se quieren operar.

Más de un millón de ticos se mantienen a la espera de ser operados por la CCSS. (Shutterstock)

Según explicaron, este “mecanismo fue diseñado y aprobado a nivel CCSS, el cual procura garantizar la validación y fiabilidad de los registros”.

En pocas palabras, afirman que al quitar a estas personas, las listas reflejen la realidad, y que los datos sean más confiables.

Además, aclararon que para calcular los tiempos de espera, se hace a través de una serie de cálculos automatizados que usan como base los datos que les provee el Área de Estadística en Salud de la CCSS.