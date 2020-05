Admiración, agradecimiento, compasión… Al día de hoy lo que más me afecta es ver la situación fuera de nuestro país, realmente me estruja el corazón ver por todo lo que están pasando colegas de países como España, Italia y Estados Unidos. Por eso desde antes de graduarme me comprometí con esta lucha, aunque fuera de manera emocional, y estoy en total disposición de servir a mi país en esta batalla en el momento que se me presente la oportunidad.