“La mayoría de los ticos no tienen ninguna disciplina a la obediencia porque crecimos en un país por el cual no tuvimos que luchar por nada, es una sociedad que vive de la prueba y el error. Somos poco serios e irreverentes, no somos solidarios y somos individualistas. La sociedad actual es como un adolescente, hasta que no se llevan el golpe, no aprenden.