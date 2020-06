“A mí me duele mucho, porque solo las puedo ver durante tres lapsos en el día, por raticos de aproximadamente una hora. A las 6: 30 a. m. , 9:30 a. m. y a las 12: 45 p. m. Aún no sabemos por cuánto tiempo estaremos así, ya que debemos esperar a que lleguen a pesar dos kilos cada una para que les den la salida”, indicó Alejandra, quien reconoció que debe esperar a que pasen las horas para la próxima visita, ya que se no puede devolver a su casa por la lejanía.