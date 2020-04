6. No toserás ni estornudarás sin protocolo. Evitar un mayor contagio del coronavirus no tiene que ver con un asunto de educación ni de clase social, tiene que ver con que una persona se crea tan soberbia para pensar que no se contagiará. Todas las medidas son importantes para evitar más muertes, que no se abarroten los hospitales ni las Unidades de Cuidados Intensivos.