"Hablo con la mamá de mi hijo para ver si se puede hacer algo, porque ella sí trabaja en una multinacional y sí recibe salario. Le digo que me dé chance y me dice que no, la única opción que me dio fue hacer el pago en dos quincenas, pero lo que ella no entiende es que no tengo de dónde y me dice que si no pago voy a apremio corporal (a la cárcel)”, comentó Solís.