Explica la diócesis de Ciudad Quesada que por Radio Santa Clara (550 A.M.) transmitirán dos misas por día de lunes a viernes, a las 7 a.m. y 6 p.m.; los sábados a las 7 a.m. y los domingos a las 7 y 10 a.m. También transmitirán misas por el Facebook “Radio Santa Clara”.