Cortes de luz: Famosa meteoróloga cuestiona que “por dos aguaceros” se suspendieran cortes del lunes

La meteoróloga Irina Katchan, fundadora del Observatorio Climático del Centro Nacional de Alta Tecnología (Cenat) del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de Costa Rica, para nada está convencida de que dos aguacerillos del fin de semana sean los responsables de que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspendiera los cortes de luz del lunes 13 de mayo.

Así estaba el embalse Arenal el pasado 7 de mayo. Foto de Wini Chaves.

Nos explica la experta en meteorología que, según los reportes que ella tiene de las lluvias caídas en el país, sí hubo zonas en las cuales el pasado sábado cayeron hasta 64 mililitros (m.m.) de agua, pero en su gran mayoría el máximo fue de 26 m.m., sobre todo en la zona guanacasteca.

Cita como ejemplo el embalse Arenal, que llegó a un mínimo histórico en enero pasado, pero a partir de ahí comenzó a subir, sin embargo, febrero, marzo y abril no tuvieron las lluvias esperadas. Lo mismo sucedió con los embalses Pirrís y Cachí.

“Por un poco de lluvia caída los embalses no se van a notar llenos. Lo que sí es un hecho es que dos aguaceros no hacen mayor diferencia. Por supuesto que cada institución toma sus decesiones”, explica la experta en meteorología a raíz del argumento del ICE de que no habrá cortes el lunes gracias a las lluvias.

Irina Katchan es meteoróloga del Centro Nacional de Alta Tecnología. (Jose Diaz)

Doña Irina dice que cuando se analiza la falta de lluvia en los últimos meses (del 13 de noviembre del año pasado al 10 de mayo de este 2024) en lugares como la zona norte, incluso, se habla de una falta de lluvia caída de incluso el 50% con respecto a lo normal. Todo esto provocado por el fenómeno El Niño.

El ICE confirmó, eso sí, que entre el martes 14 y el viernes 17 de mayo sí habrá cortes de luz en el país tal y como se tenía programado.