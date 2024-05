Cortes de luz: Meteoróloga da pronóstico de la otra semana y queda claro si serán necesarios más racionamientos o no

“Está lloviendo constantemente y, de acuerdo a los pronósticos, seguirá lloviendo. Este lunes 13 de mayo vamos a tener lluvias en la zona norte y la vertiente del Caribe. No lluvias fuertes, pero va a llover.

¿Será que debemos alegremente guardar las candelas porque no habrá cortes de luz? Que Dios haga profeta a doña Irina. (Rafael Pacheco Granados)

“Por otra parte, sí habrá lluvia en los próximos días. Es por esta situación que considero no se necesitan los cortes de luz en la semana, porque va a seguir lloviendo y lloverá muy copiosamente. Cada institución toma sus medidas dependiendo de sus necesidades, pero con respecto a los pronósticos seguirá lloviendo”.

Así de contundente es la meteoróloga Irina Katchan, fundadora del Observatorio Climático del Centro Nacional de Alta Tecnología (Cenat) del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de Costa Rica, con respecto a los cortes de luz que anunció el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para esta semana.

Entre el 12 y el 16 de mayo la meteoróloga confirma, según pronósticos, que habrá, por ejemplo, en Tilarán unos 76,5 mililitros por metro cuadrado (ml) de lluvia, en San José, en el mismo tiempo, una caída de agua superior a 100 ml; en San Vito, 70 ml, en Ciudad Quesada cerca de 50 ml, cerca del lago Arenal cerca de 40 ml.

Sí confirma la meteoróloga que abril no fue el mes de lluvias que se esperaba, pero “lo que se pronostica es que vamos a tener abundante lluvia, es lo que puedo decir.

“Supongo que para los razonamientos tienen que existir otras razones, no solamente el descenso de los embalses porque, como he dicho, si es por lluvia, el pronóstico de la semana me asegura que no son necesarios los racionamientos”, confirma la experta en meteorología.

Solo por aquello, que no se nos olvide a todos que hay una oración a San Isidro Labrador, el santo de los agricultores, para que llueva, aquí se las dejamos porque cualquier ayudita sirve.

Oración a san Isidro labrador

“Oh San Isidro Labrador, humilde siervo de Dios y patrono de los agricultores, recurrimos a ti con corazones llenos de esperanza y fe. En este momento de necesidad, te pedimos con fervor que intercedas ante el Altísimo para que envíe la bendición de la lluvia sobre la tierra sedienta.

San Isidro Labrador es el santo patrono de los agricultores y por eso ellos le piden intercesión para las lluvias. (Rafael Pacheco Granados)

“Mira compasivamente los campos devastados por el fuego donde la flora y la fauna sufren ante la desolación. Imploramos tu protección para que, con tu intervención divina, se apaguen los incendios que amenazan la vida y la belleza de la creación.

“Concede, oh Santo Patrono, tu poderosa ayuda para restaurar la armonía en la naturaleza y mitigar el sufrimiento de aquellos que dependen de la tierra para su sustento. Que tu amor por la creación sea la luz que guíe nuestras súplicas y que, a través de tu intercesión, experimentemos la misericordia del Todopoderoso. Amén”.