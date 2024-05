Cortes de luz: ¿Qué pasará con los pacientes oxígeno dependientes durante los racionamientos?

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz habló sobre los pacientes oxígeno dependientes. Tomada de X.

Una de las dudas que surgió a raíz del anuncio de cortes de electricidad es ¿qué pasará con aquellas personas oxígeno dependientes?

Luis Fernando Andrés, gerente general de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz afirmó que en este momento hay un total de 386 personas son oxígeno dependientes en el país.

Por otro lado, Jorleny Zamora, directora de Comercialización de la Energía de la CNFL destacó que este sector de la población se les está avisando de los cortes en sus residencias, para que tomen las medidas del caso.

“No podemos conectar a un servicio y dejar a los demás desconectados, sabemos que ellos viven con esta condición las 24 horas del día y de momento, podrían recurrir a tanques de oxígeno durante el espacio en el que habrían los racionamientos.

“Para ello, recomendamos que acudan a sus centros médicos para que les brinden el apoyo correspodiente”, destacó.

Tarifa especial

El gerente de la compañía agregó que en este momento, los pacientes oxígeno dependientes cuentan con una tarifa especial y que está regulada ante las autoridades correspondientes.

“Si una persona no tiene esta tarifa, debe presentar ante la Dirección Comercial los documentos correspondientes, en donde se compruebe su situación de salud, para que cuente con esta tarifa preferencial.

“Hay muchas personas que ya la tienen, pero no podemos hacer excepciones durante los racionamientos. Mientras no haya servicio, el medidor no corre”, añadió.