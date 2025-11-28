Costa Rica brilla en robótica y obtiene premio internacional de innovación

Costa Rica obtuvo el primer lugar en una de las categorías de la Olimpiada Mundial de Robótica (WRO, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo esta semana en Singapur.

El equipo Sprout, conformado por tres jóvenes, obtuvo el primer lugar en la categoría Futuros Innovadores (Senior) después de presentar un innovador proyecto que destacó entre decenas de propuestas internacionales.

LEA MÁS: Luis Amador no se guardó nada al revelar información sobre investigación que involucra a Rodrigo Chaves

Además, este equipo, conformado por Alanna Music, Emma Music y Joel Chen, obtuvo el Innovation Award, otorgado por Aramco, patrocinador principal de la Olimpiada.

Costa Rica Olimpiada Mundial De Robótica

Ellos crearon un invernadero espacial inteligente que integra robótica, programación avanzada y un sistema de inteligencia artificial para cultivar alimentos en el espacio.

“Genera gravedad usando fuerza centrífuga, tiene un domo con transparencia variable, utiliza cuatro plataformas de cultivo independientes y visión computacional para monitorear la salud de las plantas y optimizar su crecimiento de forma autónoma”, explicó Alejandra Sánchez, organizadora de la Olimpiada Nacional de Robótica en Costa Rica.

LEA MÁS: Las redes sociales ayudaron a estudiante a lograr la sétima mejor nota del examen de admisión 2026 de la UCR

Un desempeño sobresaliente

Otros equipos de la selección de Costa Rica en el WRO tuvieron un desempeño sobresaliente en diferentes categorías.

Además del equipo Sprout, el equipo Pollibots se ubicó en el puesto número 8 del mundo en la categoría de Futuros Innovadores (Elementary).

El equipo Sprout presentó un innovador proyecto que lo llevó a obtener el primer lugar en la Olimpiada Mundial de Robótica en Singapur. (Alejandra Sánchez/Alejandra Sánchez)

El equipo R2D2 se ubicó en el puesto 13 del mundo en la categoría Robo Mission Junior.

Asimismo, el equipo Gear Heads se colocó en el puesto número 16 y el equipo Mezclados en el 20 en la categoría Robo Mission Senior.

Costa Rica participó en esta Olimpiada Mundial del 26 al 28 de noviembre, en la que estuvieron presentes selecciones de más de 105 países.

El equipo Sprout presentó un innovador proyecto que lo llevó a obtener el primer lugar en la Olimpiada Mundial de Robótica en Singapur. (Alejandra Sánchez/Alejandra Sánchez)

LEA MÁS: Rodrigo Chaves recibió dos terribles noticias en un solo día y una le podría traer consecuencias históricas