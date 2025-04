Costa Rica despidió al papa Francisco con una misa especial, así lo reflejan las fotos

Fácil, fácil en la catedral Metropolitana de San José había más de mil personas durante la misa oficial de Costa Rica en sufragio del papa Francisco.

Fue una eucaristía convocada por la Nunciatura Apostólica, por así decirlo, la embajada del Vaticano en Costa Rica.

Doña Yamilet, con el libro y flores, se acomodó donde pudo y le tocó junto a doña Mariadiones Rodríguez (blanco), Elvecia Rodríguez (verde a la izquierda) y doña Carmen Ureña (verde de flores). (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La misa empezó a las 11 de la mañana y desde una hora antes las bancas estaban llenas de hasta seis personas cada una, cuando normalmente se acomodan 5. Llegó gente de todos lados.

LEA MÁS: Obispo de Ciudad Quesada reveló lo que le llevó al papa Francisco en 7 encuentros que tuvieron

La profe de inglés, vecina de Alajuelita, le agradeció al papa Francisco su humildad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Como a las 10:20 nos topamos de frente a doña Yamilet León Céspedes, quien es de la pura cepa de Concepción de Alajuelita. Estaba sentadita donde pudo porque ya no encontró lugar en las bancas, pero estaba demasiado alegre porque estuvo en la misa al papa Francisco.

Doña Dinora Obando llevó una imagen del papa Francisco y lloró durante la misa porque nos contó que ella, durante momento muy duro de vida que tuvo, una noche rezando sintió que el papa le tocó la cara y la animó. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Exactamente hoy estoy cumpliendo 59 años y tengo una enorme felicidad por compartir mi cumpleaños con el papa Francisco. Esta misa es muy especial para mí porque la siento como mi gran regalo de cumpleaños.

“El papa Francisco fue un gran papa, un gran hombre. Me estoy regalando hoy esta misa y este libro que me compré del papa Francisco. Ya me he leído tres libros de él y siempre quiero leerme otro”, asegura esta profesora de Inglés pensionada.

LEA MÁS: Polémica en el funeral del papa Francisco por la fea actitud de algunas personas

No cabía un alfiler en la catedral Metropolitana, vean que ni las bancas alcanzaron, había que sentarse donde se pudiera. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Por qué quiere tanto al papa Francisco?

“Porque fue un papa que predicó con el ejemplo. Él era de actos y no de palabras. Fue un hombre humilde que le enseñó al mundo la importancia de ser humildes los unos con los otros. Él nos recordó que todos somos iguales y que para Dios no hay diferencias”, nos respondió.

¿Algo que la marcara del papa?

“Sin duda alguna su amor por los más necesitados. El papa Francisco no dejaba un indigente sin comer y así nos enseñó. Fue un ejemplo vivo de la palabra de Dios”.

La misa en sufragio del papa Francisco arrancó a las 11 de la mañana. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿El mejor ejemplo que le deja el papa Francisco?

“Que siempre es posible compartir con los que necesitan, que uno siempre puede buscarse algo para darle al prójimo. Hay que dejarse de cosas materiales.

LEA MÁS: Tico almorzó con el papa Francisco y este le dio una lección de vida que lo marcó para siempre

“Desde que comenzó a ser papa no quiso ponerse los zapatos rojos finos, prefirió los suyos negros tan humildes. Desde ese primer día entendí que estábamos ante un gran hombre. Vivió sencillo y dejó escrito que quería ser enterrado sencillo, eso es de admirar”, reconoció la alajueliteña.

La gente llegó con mucha devoción y, sobre todo, mucho agradecimiento al papa Francisco por pensar siempre en los más necesitados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Antitos de dejarla seguir acomodándose en el puro suelo para disfrutar de la misa, nos aseguró que también iba a rezar mucho para que Dios toque a los cardenales que elegirán al nuevo papa.

“Para que nos toque un papa bien humilde, lleno de amor por su pueblo y que también predique con el ejemplo”, comentó mientras eso mismo era lo que decían doña Elvecia Rutisauser, Mariadiones Rodríguez y doña Carmen Ureña, quienes tampoco lograron campo y estaban junto a doña Yamilet.

Vaticano presente

El nuncio apostólico, es decir, el representante del Vaticano en Costa Rica, monseñor Mark Gerard Miles, fue quien presidió la misa.

LEA MÁS: Ella es sor Geneviève, la monja amiga del papa Francisco que rompió el protocolo

Monseñor Mark Gerard Miles, nuncio apostólico, presidió la misa. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Después de leer el evangelio del día en su homilía dijo: “En su ministerio, el papa puso mucho énfasis en como el amor de Dios nos viene a través de la humanidad de Cristo, de su misericordia que tiene que reflejarse en la vida de la Iglesia.

Llegó a la misa por el sufragio del papa Francisco con una imagen papal

“De la misma manera que Jesús bendijo con sus manos humanas, manos que en la cruz estaban sangrientas y sucias de sus caídas en el suelo, el Santo Padre nos animaba en la iglesia a no tener miedo a ensuciarnos y arriesgarnos en las labores apostólicas para transmitir la bendición de Dios”.

La vicepresidenta del país, Mary Munive, estuvo en la misa del papa Francisco a pesar de que ella no es católica, pero, nos dijo, lo admira por su amor al prójimo y su humildad. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Mi familia lo conoció”

El embajador de Argentina en Costa Rica, don Fernando Cervetto, estaba muy conmovido y agradecido por todas las muestras de cariño del pueblo tico, nos dijo que no hay momento en que alguien no lo pare para mostrarle su dolor ante la muerte del papa Francisco.

LEA MÁS: Tico nos cuenta cómo fueron los distintos encuentros que tuvo con el papa Francisco y qué le dijo

“Es muy gratificante recibir tanto afecto en momentos en que los argentinos sentimos tanto la muerte de un líder mundial tan querido que será recordado por sus consignas y sobre todo por los pasos que dio por los más necesitados.

La mayoría de obispos del país, así como obispos eméritos (ya retirados) asistieron a la catedral. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Un papa que llegó de muy lejos y no estaba tan cercano a los grandes medios masivos de comunicación, pero con su tarea pastoral llenó los corazones en todos los continentes y eso es lo que estamos viendo ahora con tanta gente rindiéndole homenaje”, comentó el embajador.

LEA MÁS: Padre Sergio Valverde contó las cosas atrevidas que hizo para ver cara a cara al papa Francisco

“Le voy a contar una anécdota, mis padres y los padres de mi esposa somos de un barrio del equipo (de fútbol) San Lorenzo de Almagro, del barrio Flores, por eso fuimos criados con la pasión al San Lorenzo y por papás que sí iban a misa en la parroquia de San José de Flores y ahí era padre él, el papa Francisco.

El padre Sergio Valverde (primero a la izquierda) no faltó a la misa de un papa al que él siempre le agradecerá su amor por los niños y los pobres. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Nos cuentan nuestros papás que él siempre fue tal cual el mundo lo conoció, una persona humilde, sin necesitar dinero, montándose en bus y compartiendo con la gente, siempre con los mismos zapatos negros, siempre con su corazón en el San Lorenzo y siempre sensible a los más necesitados. Nunca cambió”, cuenta don Fernando.

LEA MÁS: Vecino de Aserrí cuenta cómo una frase que le dijo el papa Francisco le marcó la vida

Vean cómo estaba la catedral Metropolitana y conforme avanzó la misa llegó más gente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la misa estuvieron presentes autoridades del gobierno, de la iglesia católica y de diferentes creencias religiosas que hay en el país.