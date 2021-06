“Yo puedo confirmar que sí es cierto que este país está patas pa’ arriba. Cuando uno a cierta edad se queda sin trabajo, ya nadie le da, los que pasamos de 50 años no valemos nada. Yo por dicha la pulseo bonito en lo que sea, sobre todo cuidando carros, si no fuese tan pulseador me habría muerto de hambre hace mucho tiempo porque a las empresas los viejillos no les importamos”, aseguró este vecino de Poás de Aserrí.