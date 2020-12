¿Cómo piensa él que estaríamos? Es sencillo: “Si acaso tendrían los hospitales que tienen, nada más, cuidado y no menos. La educación no creo que sería gratuita y obligatoria, no alcanza la plata, mucho menos para comedores escolares, ni lo piensen. El que puede pagar los estudios, va a las aulas, los que no se quedan sin educación”, añade.