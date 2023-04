Costa Rica se está quedando sin mantequilla y sin otros productos lácteos, ¿por qué?

Es probable que las últimas veces que usted ha ido a la pulpería o al supermercado le haya costado encontrar mantequilla, leche en cajitas pequeñas, fresco leche, lactocrema, crema dulce, leche evaporada, entre otros productos derivados de la leche.

No fue que topó con mala suerte, sino que se debe a una crisis que se está dando a nivel nacional y que según la Cámara de Lecheros, se irá solventando en las próximas semanas.

Dos Pinos dice que faltan meses para que acabe la escasez de productos lácteos. Foto: Graciela Solís. (GRACIELA SOLIS)

Esta crisis le ha causado serios dolores de cabeza a los pulseadores, entre ellos panaderos y reposteros, que necesitan estos artículos para fabricar los productos que venden.

Francisco Loaiza es un panadero turrialbeño que ha tenido que ingeniárselas y hasta aguantar reclamos de los clientes por la escasez de los productos lácteos.

“Esto empezó hace como mes y medio, una semana venía el pedido de lactocrema y la otra no, una semana venían los frescos leches y la siguiente no, pero ahora sí es más serio el asunto, porque ya del todo no vienen ciertos productos, como la crema dulce, la leche evaporada, la lactocrema, la leche en cajita pequeña.

“Cuando viene el muchacho que toma los pedidos de la Dos Pinos, él es el que dice qué hay y qué no, pero también ha pasado que dice que sí hay una cosa y luego no llega. Algunos clientes se enojan con uno cuando llegan a comprar lactocrema y no hay, se ponen a pelear, pero otros sí han visto que en los supermercados, pulperías y chinos tampoco hay, entonces saben que es un problema nacional”, relató Loaiza.

Algunos pasteleros han tenido que comprar mantequilla extranjera que mucho más cara. Foto: Albert Marín. (Albert Marín.)

En cuanto a los panes y productos que vende Francisco, ha tenido que ingeniársela para hacer los cambios necesarios.

“A una receta en empanaditas que tengo tuve que cambiarle la crema dulce por la natilla, y para los tres leches ya no puedo hacerlos como siempre, poniéndoles leche corriente, crema dulce y leche evaporada, ahora tengo que comprar una leche que ya viene preparada con todo para poder hacerlos”, agregó el panadero.

Cambia el sabor

La chef Candy Zamora, quien tiene una academia de pastelería, es una de las que ha sufrido por la escasez, sobre todo de la mantequilla.

Ella cuenta que en la pastelería ese producto es fundamental y que el cambiar una marca o proveedor le cambia el sabor final a los platillos, por lo que deben tener mucho cuidado.

La chef dice que hay mantequillas americanas que se pueden conseguir en algunos supermercados, pero la diferencia de precios es bastante grande, porque mientras una barra de mantequilla de 115 gramos Dos Pinos cuesta unos ¢1.500, una barra de 200 gramos extranjera puede costar ¢4.000 o más.

La chef Candy Zamora teme que se de el desabastecimiento total de la mantequilla. Foto: Cortesía Candy Zamora. (Cortesía de Candy Zamora)

“A nivel de producto local esto es un serio problema, hay muchas recetas en las que se puede reemplazar por margarina, pero es que la calidad no es la misma, el horneo no es el mismo, el sabor tampoco, por ahora vamos trabajando con lo poquito que queda en el mercado; pienso que la crisis de mantequilla, si la medimos en una escala del 1 al 10, está en un 9”, dijo Candy.

“Dos Pinos, que es el principal proveedor del país, no es que tenga un problema ahorita, estos se está dando hace meses y cuidado sino un año, ahorita el problema es que la escasez a nivel mundial está afectando más a las grandes empresas”, agregó.

Faltan semanas de escasez

La Teja le pidió una reacción a Dos Pinos, pero la encargada de prensa nos remitió con la Cámara Nacional de Productores de Leche, que nos reconoció que hay una crisis y asegura que se están enfocando en abastecer el mercado de la leche líquida normal y la en polvo.

Ellos además, compartieron un comunicado.

“La industria lechera afronta un diferencial en la cantidad de leche recibida en la actualidad debido a factores internacionales y locales y la Cooperativa Dos Pinos no escapa a esta situación, al igual que muchas otras industrias lácteas a nivel mundial.

Los panaderos han tenido que cambiar sus recetas para seguir sacando los productos. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

“Entre los factores que han incidido en la variación de la producción nacional de leche se encuentran un aumento en los precios internacionales de insumos, concentrado para animales y productos veterinarios. También incide en esta situación las condiciones climáticas adversas, en especial las condiciones propias de la época seca, que de manera cíclica incide en la cantidad de leche que se recibe de parte de nuestros asociados productores”, informa la Cámara.

“Dos Pinos garantiza el abastecimiento de sus leches fluidas y en polvo en el mercado; aunque podría percibirse una menor disponibilidad de algunos productos”, agrega el comunicado.

También aseguran que están haciendo todo lo posible para resolver la crisis lo antes posible y esperan que en la segunda mitad del año, todo vuelva a la normalidad.