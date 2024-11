Costarricense cuenta cómo es vivir en una zona en alerta nuclear

En Costa Rica somos privilegiados de vivir con relativa paz. Y digo relativa porque, claro, hay crímenes y corrupción, venimos saliendo de días muy complicados por el impacto de las fuertes lluvias, pero hace mucho que vivimos sin temor a una guerra.

Greivin Sibaja lleva más de cuatro años viviendo en Noruega y ha vivido la escalada en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Foto: Cortesía Greivin Sibaja.

Hoy las tensiones entre Ucrania y Rusia están al máximo y, aunque no lo crea, en medio de todo ese pleito está Greivin Sibaja, un tico amante de la música que lleva más de cuatro años en Noruega y sabe lo que es vivir en carne viva el temor de vivir en una zona de alerta nuclear.

Por si no está al tanto, esta semana y pasados más de 1.000 días desde el inicio de la guerra entre esas naciones, las tensiones están al máximo, luego de que los Estados Unidos le diera permiso a Ucrania de utilizar misiles gringos de largo alcance contra Rusia.

Sin pensarlo dos veces, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, los usó para atacar la región de Bryansk, a unas 5 horas de Moscú (la capital rusa), lo que puso al presidente ruso, Vladimir Putin, entre la espada y la pared, ya que había prometido utilizar armas nucleares en caso de un ataque de ese calibre, manteniendo al mundo en vilo de si veremos el inicio de una tercera guerra.

Otra realidad

“Hace unos 5 años me fui por primera vez de intercambio como músico, medio regresé para sacar el bachillerato en la UCR y me gustó mucho Noruega, entonces me devolví para sacar una maestría en Música.

“Desde ese momento llevo casi cuatro años viviendo en Bergen (una ciudad portuaria en la costa suroeste de Noruega)“, nos contó Greivin antes de explicar que es otro mundo en comparación con Costa Rica.

Bergen es una preciosa ciudad que esconde más de lo que aparenta y se mantiene bajo alerta nuclear. Foto: Cortesía Greivin Sibaja.

Y es que, a pesar la segunda ciudad más grande de Noruega, el silencio y la paz con la que se vive es una cosa bárbara.

“Recuerdo que la primera vez que vine dormía literalmente 14 horas. Para mí el silencio era tipo: ‘¿Qué es esto?’“, contó entre risas.

De ahí en fuera es la típica ciudad europea con transporte público digno del primer mundo, infraestructura de calidad y una población sumamente simpática.

Pero no se deje engañar, ahí donde ve a Bergen como una ciudad silenciosa y pacífica, el temor a una bomba nuclear se cuela entre los huesos de sus más de 275 mil habitantes.

Y es que, si bien Greivin no viven en el puro centro de la guerra, poco antes del ataque ucraniano, Suecia, Finlandia y Noruega entraron en alerta nuclear.

¿Por qué? Porque están relativamente cerca de Rusia y los gobiernos se han dedicado a repartir folletos e instrucciones para que la gente sepa cómo actuar en caso de un ataque nuclear.

Así se ve uno de los panfletos que ha repartido el gobierno de Noruega, con instrucciones en caso de un ataque nuclear. Foto: Cortesía.

Preparación

“Cuando las noticias salieron, todo el mundo estaba preocupado porque Noruega tiene una frontera en el noroeste con Rusia. Y uno de los mayores miedos de la sociedad noruega es que Rusia se vuelva loco y decida invadir”, explicó.

“Cuando sucedió todo el tema con Ucrania, comenzaron con medidas sencillas que todos deberían seguir, haya guerra o no, tipo tener comida por tres días, estar listos con un botiquín de emergencias, pero era algo general”.

La paz con la que vive Greivin en Noruega es muy distinta a la que vivimos acá en Costa Rica. Foto: Cortesía Greivin Sibaja.

Ahora, tras la alerta, el gobierno se ha puesto más cuidadoso y le ha pedido a los ciudadanos estar preparados y tener comida reservada para al menos una semana.

“También se ha hablado de las famosos pastillas en caso de una guerra nuclear. Nosotros, en mi apartamento con mi familia, tenemos suficientes para todos".

Estas pastillas a las que Greivin se refiere son cápsulas de yodo, que lo que hacen es proteger la tiroides del yoduro radioactivo, uno de los materiales que se liberan durante los ataques nucleares y que puede llegar a desarrollar cáncer.

Militares invisibles

Lo curioso de toda esta situación es que si bien las tensiones están al máximo y la amenaza de una tercera guerra mundial está más viva que nunca, en realidad Greivin se mantiene muy tranquilo.

“En lo personal, el gobierno de Noruega me da cierta seguridad de que ellos pasan la información correcta. Ahorita estoy acatando todas las medidas que han mandado, como las comidas y la preparación.

“Lo interesante es que vieras que en Noruega no se siente esa parte militar. Te podés encontrar militares de vez en cuando, en las bases que hay cerca, pero nunca cargando con armas. Seguramente van o vienen del norte, pero como tal no se ve una militarización”, explicó.

En los puertos de Bergen a veces se pueden ver barcos militares, no es común, pero sucede. Foto: Cortesía Greivin Sibaja.

Resulta que a pesar de ser un país militarizado, la portación de armas está muy regulada en Noruega y todos los entrenamientos militares se realizan cerca de la frontera con Rusia al noreste.

En esa misma zona, la OTAN -- la reconocida alianza de países de Europa y América del Norte-- realiza muchos de sus entrenamientos militares.

“Los mismos noruegos dicen que es una demostración de poder contra Rusia", dijo Greivin entre risas. “Es común ver cómo vienen submarinos y aviones de guerra a hacer entrenamiento táctico".

“Pero estoy tranquilo, honestamente. En el momento en que llegue a afectar directamente Noruega, ahí tal vez si consideraría devolverme y lo hablaría con mi familia en Noruega a ver si vale la pena, pero de momento es estar preparados”, concluyó.