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Costarricense es aceptada en el MIT, una de las universidades más prestigiosas del planeta

Andrea Ebanks Reyes es la primera estudiante en la historia del Científico de Alajuela que es admitida en el mundialmente prestigioso Instituto de Tecnología de Massachusetts

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Por Eduardo Vega

Por primera vez en la historia del Colegio Científico de Alajuela, uno de sus exalumnos es admitido por una de las universidades más prestigiosas del mundo, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos.

Se trata de Andrea Ebanks Reyes, a quien nosotros les presentamos en una nota en diciembre anterior, porque sacó la nota perfecta del examen de admisión del TEC.

Por primera vez en la historia del Colegio Científico de Alajuela uno de sus exalumnos es admitido en una de las universidades más prestigiosas del mundo, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos, se trata de Andrea Ebanks Reyes
Así celebró el Científico de Alajuela que Andrea fue aceptada en el MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo. (Cortesía/Cortesía)

Fue ella misma quien nos contó que su vida en el 2025 fue una montaña rusa académica. Viajó tres veces representando al país: a Brasil en mayo para la International Mendeleev Chemistry Olympiad; a Dubái en julio para la International Chemistry Olympiad, “como el mundial de química”; y a México en octubre, donde ganó la medalla de bronce en la Iberoamericana.

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A eso súmele que es tricampeona nacional de la Olimpiada de Química (2023, 2024 y 2025), bronce en Matemática en 2024 y este año también ganó oro en Física.

“En mi tiempo libre paso con mis amigos, con mi gente querida. Me gusta bromear, jugar juegos de cartas, salir a comer. Nada raro.

Andrea Carolina Ebanks Reyes abrió la página web del Tecnológico de Costa Rica (TEC) y vio algo que la dejó super emocionada: logró los 800 puntos, nota perfecta, en el examen de admisión 2025-2026.
Andrea sacó nota perfecta en el examen de admisión del TEC. (Cortesía/Cortesía)

“La materia que más me gusta es química, pero también física. Estoy viendo opciones, pero sí sé que mi camino es por ahí”, comentó en su momento a La Teja.

El propio Colegio Científico de Alajuela se emocionó demasiado con la noticia: “Felicidades, Andrea, que hayas sido admitida en el MIT representa un sueño hecho realidad.

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Andrea Ebanks Reyes, estudiante del colegio público Científico Costarricense, sede Alajuela, obtuvo el mayor puntaje posible en el Proceso de Admisión 2025-2026 para ingresar al Tecnológico de Costa Rica (TEC). Es decir, logró 800 puntos de 800 posibles. En la foto, Andrea Ebanks junto a sus padres Giovanni Ebanks y Carolina Reyes, en el acto de reconocimiento de los mejores puntajes de admisión al TEC 2025-2026.
Andrea junto a sus padres Giovanni Ebanks y Carolina Reyes. (Cortesía/Cortesía)

“Esperamos con ansias cada uno de tus pasos en esta prestigiosa universidad, líder en innovación y tecnología; tu disciplina, compromiso y dedicación pronto estarán al servicio de la humanidad”, posteó el centro educativo en redes sociales.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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