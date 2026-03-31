Costarricense es aceptada en el MIT, una de las universidades más prestigiosas del planeta

Por primera vez en la historia del Colegio Científico de Alajuela, uno de sus exalumnos es admitido por una de las universidades más prestigiosas del mundo, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Estados Unidos.

Se trata de Andrea Ebanks Reyes, a quien nosotros les presentamos en una nota en diciembre anterior, porque sacó la nota perfecta del examen de admisión del TEC.

Así celebró el Científico de Alajuela que Andrea fue aceptada en el MIT, una de las universidades más prestigiosas del mundo. (Cortesía/Cortesía)

Fue ella misma quien nos contó que su vida en el 2025 fue una montaña rusa académica. Viajó tres veces representando al país: a Brasil en mayo para la International Mendeleev Chemistry Olympiad; a Dubái en julio para la International Chemistry Olympiad, “como el mundial de química”; y a México en octubre, donde ganó la medalla de bronce en la Iberoamericana.

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A eso súmele que es tricampeona nacional de la Olimpiada de Química (2023, 2024 y 2025), bronce en Matemática en 2024 y este año también ganó oro en Física.

“En mi tiempo libre paso con mis amigos, con mi gente querida. Me gusta bromear, jugar juegos de cartas, salir a comer. Nada raro.

Andrea sacó nota perfecta en el examen de admisión del TEC. (Cortesía/Cortesía)

“La materia que más me gusta es química, pero también física. Estoy viendo opciones, pero sí sé que mi camino es por ahí”, comentó en su momento a La Teja.

El propio Colegio Científico de Alajuela se emocionó demasiado con la noticia: “Felicidades, Andrea, que hayas sido admitida en el MIT representa un sueño hecho realidad.

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Andrea junto a sus padres Giovanni Ebanks y Carolina Reyes. (Cortesía/Cortesía)

“Esperamos con ansias cada uno de tus pasos en esta prestigiosa universidad, líder en innovación y tecnología; tu disciplina, compromiso y dedicación pronto estarán al servicio de la humanidad”, posteó el centro educativo en redes sociales.