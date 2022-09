Costarricense que quiere ser astronauta se propuso un reto para hacer historia

Victoria ya está ahorrando para ir al próximo campamento. Foto: Cortesía de Victoria González. (Cortesía de Victoria González)

Victoria González tiene solo 14 años, pero ya sabe bien lo que quiere en la vida y trabaja duro para conseguirlo.

Su sueño más grande es ser astronauta y la semana pasada asistió a su primer campamento espacial de la NASA. Ella quedó fascinada con la experiencia porque aprendió muchísimo y terminó de confirmar su pasión por todo lo relacionado con el espacio.

“Ir al campamento ha sido la mejor experiencia de mi vida y quiero repetirlo, desde que estaba en Estados Unidos empecé a darle vuelta a una idea y ya me comprometí con ella, quiero ser la persona de Costa Rica que asista a más campamentos espaciales, hay personas que logran ir a dos o tres, pero yo quiero ir a más para hacer un récord ya que uno aprende más sobre la vida de los astronautas”, aseguró.

La tica estuvo en el campamento en el equipo luna. Foto: Cortesía de Victoria González. (Cortesía de Victoria González)

Aunque sueña con tocar las estrellas, Victoria tiene los pies bien puestos en la tierra porque sabe que ir a los campamentos sale cariñoso, por eso desde ya le está poniendo bonito con su empresita de brazaletes para ganar plata.

“Algunas de los muchachos que fueron conmigo al campamento son de familias de mucho dinero y los papás les pagaron todo, en mi caso sé que si quiero ir a otro campamento debo buscar la manera de ahorrar, así como lo hice para este primero, este proceso arrancó hace tres años y no ha sido nada fácil”, dijo la jovencita.

Victoria no puede dejar de recordar todo lo bonito que vivió en el campamento y dice que lo que más disfrutó fue ser parte del equipo de control de una misión a Marte.

La joven participó en varias simulaciones. Foto: Cortesía de Victoria González. (Cortesía de Victoria González)

“Estar en los controles es lo mío, me encantó. También estuve como científica, pero me di cuenta que no tengo la paciencia necesaria para hacer experimentos”, dijo entre risas.

El próximo campamento al que quiere ir la joven es uno de aviación militar que será en junio del próximo año, pero el plan de Victoria es asistir a unos tres o cuatros campamentos el próximo año.

Si usted quiere colaborar con el sueño de la tica y comprar brazaletes, puede hacerlos por medio de la página de Facebook VB Bracelets y el Instagram vbbraceletscr.