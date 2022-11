Covid-19 cobra la vida de una persona por día

Si bien las cifras no son ni parecidas al momento más crítico que vivió el país con la pandemia, el covid-19 todavía cobra la vida de una persona por día, así que no baje la guardia, para que no usted no se sume a esa triste estadística.

Aglomeraciones en conciertos demuestras que los ticos ya no se preocupan por el covid.

Así lo indican las estadísticas de la semana epidemiológica 46 que abarca del 13 al 19 de noviembre de la Dirección de Vigilancia de ĺa Salud del Ministerio de Salud, que señala que murieron siete personas durante esos días.

En cuanto a casos se registran un total de 2.538, lo que representa una disminución de 270 casos en comparación con la semana 45 que registró 2.808, explicó del doctor Rodrigo Marín, director de Vigilancia de la Salud.

China registra récord de nuevos casos diarios de covid-19

Durante esta semana epidemiológica, se reporta un promedio diario de 85 hospitalizados, nueve en UCI y 76 en salón.