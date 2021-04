“Si vemos que la curva sigue aumentando porque no hubo buena supervisión, tendríamos que volver a las restricciones. Pareciera que a mucha gente no le importa el asunto, van a fiestas con amigos, no se cuidan, no usan mascarilla y se contagian. Por lo general no son ellos los que enferman gravemente, sino que llevan la enfermedad a sus abuelitos, papás, hermanos mayores y estas personas son las que sí pierden la vida por el virus.