Crisis de los contenedores golpea a los vendedores ambulantes ticos

Con un estrés que nunca tuvo en los últimos 21 años, doña Cruz Quintanilla, de la ciudadela León XIII, está ya a las 5 de la mañana en el bulevar de la avenida Central de San José.

La pulsea con las ventas ambulantes, pero qué va, el asunto se puso feo desde hace unos seis meses.

“Yo tengo ganas, mejor dicho, a los vendedores ambulantes nos sobran las ganas, la pulseamos bonito, pero es que no hay casi qué vender, no hay mercadería, es contada y con poca variedad, entonces uno no tiene casi qué venderle a la gente”, detalla.

Carreras. Doña Cruz volvía al punto donde acomoda su mercadería después de una carrera para evitar a los municipales. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

¿Qué les está afectando? La crisis de los contenedores.

“Ese bendito problema dejará a nuestros hijos sin regalos de Navidad. No estamos haciendo casi plata, hay días en que no logra hacer ni los pases que gasta. Ese 2021 está fatal. El año pasado, para esta época, a pesar de la pandemia que estaba tan fuerte, las ventas estaban mucho mejor. Una veía que la gente compraba, pero ahora nada y es por eso, porque casi no tenemos variedad”, detalló doña Cruz.

Nos dimos una vuelta por San José para saber si la crisis de los contenedores estaba golpeando a los ambulantes y nos topamos con la sorpresa de que sí y bien fuerte.

Hablamos con vendedores que prefirieron no dar sus nombres y ellos nos explicaron cómo está el asunto. Al que más habló le vamos a llamar “Mateo”.

“Hay poca mercadería, nos dicen que es por eso de los contenedores que no llegan al país. La poca mercadería que encontramos está carísima, los chinos y los colombianos nos dicen que esas mercaderías pudieron llegar al país por avión y eso eleva los costos y por eso un paquete con diez pares de medias que a principio de año estaba en 1.500 o máximo 2.000 colones, ahora anda por siete mil colones, casi no se le gana nada al paquete”, sostuvo.

Pocos. En el bulevar de la avenida Central de San José ya hay menos vendedores ambulantes, dicen que es por la falta de mercadería. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

“Ya está encima diciembre y estamos viviendo días malos de dos mil colones de ganancia y un día muy bueno de diez mil colones. Con eso no salimos, al menos yo no salgo, tengo tres hijos y muchos recibos que pagar”, explica doña Cruz, quien la pulsea hasta las ocho de la noche.

En medio de las carreras porque apareció la Policía Municipal josefina, eran como las 10:30 de la mañana del pasado jueves 25 de noviembre, pudimos conversar con doña Abigail Martínez, quien tiene 10 años de vender en las calles de la capitalinas.

“Cada día todo está más caro, nos dicen que es porque no llegan los pedidos al país por problemas con un asunto de contenedores. Yo vendo cuero, billeteras, monederos, fajas, entre otras cositas, lo hago así para poder vender algo diferente a lo de la mayoría”, dijo.

“A principio de año, incluso en junio, una billetera la compraba a 1.700 colones, eso sí, media docena porque son precios al por mayor. Ahorita mismo acabo de comprar media docena y ya está cada una a 2.800 colones. No hay casi ganancia”, añadió.

“Mateo” nos explicó que para la Navidad de este año, los vendedores ambulantes no impondrán la moda, como en otros años, vendiendo algún producto novedoso que le guste a todo el mundo.

“Este año se está vendiendo lo que hay, incluso las pegas de otros años, por eso usted ve un montón de medias navideñas que por dicha a la gente le gustan y algo se venden. También gorros navideños, pero nada más y es porque es mercadería que tenían embodegada. Esos contenedores nos tienen jodidos”, aseguró.

De otras navidades. Ahorita la gran venta es con las medias navideñas, pero es porque son pegas de otros años que se están sacando. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Gran crisis

El 18 de noviembre, la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), hizo el foro “Una perspectiva mundial a la crisis de contenedores” y explicó: “en los últimos meses se ha presentado una situación nunca antes vista, las cadenas logísticas del mundo experimentaron un crecimiento superior al 522% en el costo de contenedores en rutas que ocupan muchos países para poder tener mercaderías a tiempo”.

Ante un panorama en que la industria marítima maneja un 80% de los bienes transportados mundialmente, la pandemia del covid-19 causó una disminución fuertísima en la demanda internacional que detuvo casi por completo el transporte marítimo mundial y provocó que en diferentes partes del mundo hubiera exceso de contenedores vacíos parqueados.

Los precios de los fletes en rutas como China-Estados Unidos se han cuatriplicado, afectando a los exportadores e importadores pues, la falta de disponibilidad de contenedores y espacios en buques, han aumentado los tiempos de espera, causando un mayor costo.

Como Flash. Doña Abigail (primera de la derecha) nos dejó botados a media conversa para recoger su mercadería en un segundo. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

“Además, la temporada navideña ha provocado que empresas multinacionales alquilen cargueros completos a precios con los que el mercado no puede competir”, explicó Cadexco en el evento, en el cual se advirtió que esta realidad lejos de acabar pronto, podría volverse una amarga normalidad para los meses que vienen.

Algo en lo cual no tiene que ver los vendedores ambulantes los está sacudiendo y con esto a sus familias, que quizás no pasen una Navidad muy dulce.