Crucero con 694 turistas lleva alivio a puntarenenses

La llegada este viernes del crucero Serenade of the Seas, con 694 turistas, llevó alivio y esperanza a los puntarenenses que trabajan en el campo del turismo y que desde hacía 19 meses no recibían la visita de una embarcación de este tipo.

Los turistas podrán conocer regiones cercanas a Puntarenas. Foto: Cortesía ICT Los turistas podrán conocer regiones cercanas a Puntarenas. Foto: Cortesía ICT (Cortesía ICT)

El crucero llegó a las 6:30 de la mañana procedente de Puerto Vallarta, México, y partirá a las 7 de la noche rumbo a Cartagena, Colombia. Estas doce horas servirán como tabla de salvación para muchos comerciantes y artesanos que durante tantos meses no han contado con los ingresos del turismo.

La embarcación atracó en el Puerto con turistas mayoritariamente de Estados Unidos, Bahamas, Canadá, China, Colombia, Ecuador, Japón, México, Perú y Reino Unido.

Este es el segundo crucero en llegar a los puertos nacionales desde la reapertura del turismo marítimo para la temporada 2021-2022 el 1 de setiembre.

“La llegada del crucero constituye mensajes esperanzadores a las regiones costeras que viven del turismo, en un momento en el cual se auguran números más positivos con miras al inicio de la temporada alta”, dijo Gustavo Segura, ministro de Turismo.

La gran embarcación cuenta con altos protocolos sanitarios. Foto: Cortesía ICT La gran embarcación cuenta con altos protocolos sanitarios. Foto: Cortesía ICT (Cortesía ICT)

Durante su estancia en Costa Rica, los viajeros podrán recorrer Monteverde, Esparza, La Guácima, Aranjuez de Puntarenas, San Ramón, Naranjo, Tárcoles, Sarchí y harán un tour por el centro de Puntarenas.

“Los cruceros son clave para la economía de miles de personas que se dedican a esta industria, desde tour operadores hasta artesanos. Su llegada es el punto de partida para la recuperación de muchos empleos que se habían perdido en esta industria durante esta pandemia”, explicó Juan Ramón Rivera, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP).

