Cruzrojista con 35 años atendiendo la romería: “Impacta demasiado cuando nos fallece un romero”

El cruzrojista Carlos Herrera Artavia tiene 54 años de edad y este 2024 alcanzará 36 años atendiendo a los peregrinos en la romería ya que comenzó cuando tenía 18 años y el pelo negro. Como él mismo nos dice, prácticamente era otra Costa Rica.

Recuerda que en aquella primera romería le tocó atender como cruzrojista, lo hizo de voluntario y el mayor trabajo que tenían era darles masajes a los romeros más “hechos leña”.

Cada cruzrojista que participaba en la cobertura de la romería entre el 1 y el 2 de agosto le daba masaje, en promedio, a unas 40 personas.

El cruzrojista con 35 años atendiendo la romería, CArlos Herrera, tiene 35 años atendiendo peregrinos. (Eduardo Vega Arguijo)

“El primer puesto que se montaba era en Curridabat y se montaba en la tarde del primero de agosto. Mis inicios en la Cruz Roja fueron de voluntario, así estuve durante 10 años. No puedo decirle cuántas personas he atendido durante las romerías anteriores porque son muchísimas, no llevo la cuenta.

“Nunca olvidaré la enorme sorpresa que me llevé aquella primera romería de ver tanta gente caminando hacia donde la Negrita. En aquel entonces a los cruzrojistas se nos enseñaba a dar masajes para recuperar a los romeros y que siguieran su caminata. Se terminaba demasiado cansado de dar tantos masajes, pero se hacían con mucho cariño. Hoy día ya no se hace eso”, recordó don Carlos, quien es el coordinador Operativo Nacional de la Benemérita Cruz Roja.

Desde aquel 1988 cuando don Carlos comenzó a asistir a los romeros a este 2024, él considera que han avanzado los romeros, pero muy poco, en la prevención. “Cometemos los mismos errores año tras año: la gente no se toma el medicamento que le toca, no se usa la ropa adecuada, no anda con las tenis adecuadas.

“¿De qué estoy hablando?, por ejemplo, de personas diabéticas, hipertensas, algún tipo de discapacidad física o enfermedad crónica y no tiene el real conocimiento físico de cómo están para hacer la romería completa.

“No digo que una persona con discapacidad no haga la romería, sino que se conozca bien para entender si puede hacerla o no”, comenta don Carlos, quien nos recuerda que la peregrinación no es plana, al contrario, está llena de cuestas y golpean mucho más las bajadas.

Trabajo lleno de fe

Don Carlos como es católico y bien mariano, explica que su romería es distinta a la de todos.

Este 18 de julio se anunciaron los operativos para la romería 2024. (Cortesía)

“Logré entender que miles de personas caminan hasta la basílica en Cartago y mi romería es servirles a esos romeros, ayudarles a que se recuperen a que salgan de un problema de salud y pueda continuar su ruta”, reconoció.

Trabajar como cruzrojista en la romería por tantos años le permitió vivir jornadas muy alegres de gran ayuda a los peregrinos y muy duras cuando se han dado accidentes en los cuales mueren peregrinos.

Recordó la romería de 1998 cuando el propio 2 de agosto un carro atropelló a una familia y mató a dos hermanitos de 5 y 2 años de edad, además lesionó a los papás, la abuela y otros dos pequeñitos.

“Impacta demasiado cuando nos fallece un romero, sea la forma en que sea. También se nos han muerto romeros que tenían problemas cardíacos y que llegaron al puesto de la Cruz Roja, se atendieron y se le envió al hospital y ahí fallecieron.

“Nos han llamado para atender gente en carretera que de un pronto a otro cayó y por más que hicimos no se pudo resucitar. A todos en la Cruz Roja nos marca de alguna u otra forma la muerte de un romero, por dicha hay grupos de sicólogos que nos ayudan con este tema”, acepta con dolor el cruzrojista.

Bien vigilada

La romería 2024 será la primera de la historia que irá de la mano con la tecnología actual en el cuido de los romeros, ya que habrá más de 700 cámaras que apoyarán en la seguridad.

Varias municipalidades se unieron para aumentar la vigilancia y protección de los peregrinos y así lo harán desde el próximo 20 de julio ya que, como se ha vuelto tradición, dos fines de semana antes del 2 de agosto ya hay romeros cumpliéndole a la Patrona de Costa Rica.

La romería 2024 tendrá vigilancia de más de 700 cámaras y hasta de un dron. (Cortesía)

El cantón de La Unión ya tiene un centro de monitoreo con cámaras que trabaja las 24 horas, el cual cuidará a los romeros desde el 20 de julio, al igual que el centro de monitoreo del cantón de Montes de Oca, Cartago, Curridabat y Desamparados.

Serán más de 700 cámaras, además, monseñor Mario Quirós, obispo de Cartago, confirmó que habrá un dron sobrevolando diferentes sectores para apoyar las labores de vigilancia.

Desamparados tendrá unidades operativas y más de 15 oficiales de la Policía Municipal, los cuales estarán encargados de la seguridad de los romeros.

Cruz Roja tendrá 7 puestos de atención a partir del 30 de julio con más de 1.200 cruzrojistas, estarán entre: La Galera, Tres Ríos, Ochomogo y Basílica, este último a partir del 25 de julio, refuerzo de personal las 24 horas por donde se dará el paso de los romeros, se contará con puestos en Tarras, Fierro y Conventillos los cuatro días más fuertes.

