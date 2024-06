¿Cuál es el lugar de la casa donde matan a más personas? Director del OIJ hace sorprendente revelación

Randall Zúñiga, director del OIJ, participó este jueves en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa y en su discurso dijo que está a favor del proyecto de ley que pretende subir las penas a los sicarios, soltó datos muy reveladores de los casos que resuelven y hasta se defendió de los ataques de la diputada Pilar Cisneros.

En la comisión se hablaron de varios temas relacionados con el sicariato y Cisneros cuestionó la efectividad de las autoridades judiciales en la resolución de homicidios.

“En el 2024 hay 342 homicidios resueltos y solo el 21% tiene sentencia, a ver, ¿qué pasa ahí?, ¿quién está fallando? y ¿quién se encarga de señalar dónde está el fallo para corregirlo?, porque si todos todos volvemos la cara para el otro lado, ‘ah, es la Policía, que es muy tonta’, ‘ah no no, es el Ministerio Público el que falla’, ‘ah no, es el juez que no vio que tenía ese artículo en el Código Penal para poder sancionar’”, dijo la legisladora.

Como era de esperarse, la bajada de piso de Pilar molestó a Zúñiga, quien obviamente defendió el trabajo de los suyos.

“En este momento tenemos 360 homicidio y ya hemos resuelto 80 homicidios de este año, es que eso no es cosa menor, un homicidio puede durar un año en resolverse y ya el OIJ ha resuelto 80, entonces, cuando de ven los datos, si faltan doscientos y algo de homicidios, pero el homicidio de ayer, el de antier, el de tras antier no se pueden resolver de inmediato. Lo más lógico y sensato de esto es revisar los homicidios después de un año de haber ocurrido, para tener datos precisos y certeros.

Randall Zúñiga hizo una sorprendente revelación sobre los homicidios

“Cuando yo reviso lo del año 2022, por ejemplo, diay, solo nos quedan 31 homicidios por resolver, cuando veo del año 2021 nos queda uno y del 2020 todavía nos quedan dos, y si están ahí pendientes es porque se van a resolver muy probablemente, sino ya los hubiéramos sacado como negativos.

“Yo les podría decir a ustedes que el lugar más peligroso para dormir es la cama, ¿por qué? porque es el lugar en el que más gente muere en todo el mundo, sin embargo, todo el mundo va a dormir en la noche en la cama tranquilamente, entonces tengamos cuidado con la estadística, porque esto de verdad a mí me pone bastante enérgico en el tema”, manifestó el jerarca del OIJ.