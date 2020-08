Daniel: Estas deudas son a largo plazo, si usted se da cuenta que está llegando a un punto que no puede pagar, aunque le queden solo dos años para salir de la deuda, solamente usted va a definir si la necesita o no, o di le urge o no esa unión de deudas. Usualmente se dan cuando a la deuda la falta mucho para ser cancelada y quizás pueda tomar la decisión para recalcular. Si está casi llegando al final no tiene sentido una refundición.