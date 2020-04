El problema de muchos de los proyectos de ley que se presentan es que se centran en el tema del apremio corporal como único problema, pero no se enfrenta el verdadero problema que es que haya necesidad de que exista esa medida de coacción. La legislación de pensión alimentaria no hace diferencia entre una persona que no quiere pagar la pensión alimentaria y una persona que no puede pagar la pensión.