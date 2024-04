¿Cuáles son los feriados que faltan por disfrutar en Costa Rica?

La Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica se celebrará el jueves 25 de julio. Archivo. (Ministerio de Cultura)

Este lunes se disfruta el feriado correspondiente al 11 de abril, día de la Batalla de Rivas y muchos se preguntan cuáles serán los siguientes feriados y en qué día caerán.

En La Teja nos dimos a la tarea de ayudarles con esa tarea y les mencionaremos los feriados de pago y no pago obligatorio que restan del 2024.

Los siguientes feriados de pago obligatorio, según el artículo 148 del Código de Trabajo son:

- Miércoles 1.º de mayo, Día del Trabajador.

- Jueves 25 de julio, Día de la Anexión del Partido de Nicoya.

- Jueves 15 de agosto, Día de la Madre.

- Domingo 15 de setiembre, Día de la Independencia.

- Miércoles 25 de diciembre, celebración de la Navidad.

El feriado por las celebraciones a la Virgen de los Ángeles será el viernes 2 de agosto. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

No obligatorio

Por otro lado, las celebraciones de la Virgen de los Ángeles, la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense y el Día de la Abolición del Ejército son feriados de pago no obligatorio.

Según el artículo 148 del Código de Trabajo, quienes reciben pago diario o semanal en actividad no comercial, no se les debe pagar el día feriado si no lo trabajan, pero si la persona labora el día, sí tendrá derecho a recibir su pago ordinario (no doble).

Ahora, si una persona trabaja en una empresa en donde le paguen de forma quincenal o mensual sí se le debe hacer el pago doble.

Esto se debe a que dichos feriados ya están contemplados en el salario mensual ordinario, es decir, sin importar si el individuo trabaja en un feriado de pago obligatorio o no obligatorio, debe recibir un pago adicional equivalente a su salario ordinario por ese día, lo que constituye un pago doble.

Estos feriados son:

- Viernes 2 de agosto, Día de la Virgen de los Ángeles.

- Sábado 31 de agosto, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.

- Domingo 1 de diciembre, Día de la Abolición del Ejército.