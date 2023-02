Cuando salga a caminar con su peludito respétele su “perronalidad”

Usted debe sacar a caminar todos los días a su perro. Una buena caminata es superbuena para el peludito porque hay estimulación física que es fundamental.

Desde el perrito más pequeñito hasta el más mamulón, necesitan esa estimulación física diaria, según nos lo confirma Kevin, el papá de los famosos perritos de redes sociales Logan y Luna, quien es experto en caminatas perrunas.

“En la parte sicológica una caminata le ayuda al perro a mantenerse tranquilo, desestresado y entretenido, porque la cantidad de olores diferentes a los que siempre huele en casa son muchos y esos olores les producen sensaciones estimulantes a los perros.

Logan y Luna son dos peluditos que viven la vida aventurera al 100%. (loganylunacr)

“No es asunto de sacar al perro a caminar así como así, se tienen sus horas: antes de las 10 de la mañana y después de las 3 de la tarde. Nunca entre 11 de la mañana y la 1 de la tarde porque el calor puede provocarle hasta quemaduras de tercer grado en las almohadillas de las patitas”, explica Kevin quien advierte que para toda caminata el perrito debe ir con correa.

Advierte el experto que es importantísimo llevarle agua para refrescarlo y hacer pausas estratégicas de descanso. No todos los perros pueden caminar seis o siete kilómetros, por eso hay que detenerse en lugares con sombra, además, si se va a llevar un juguete, que sea suave, los duros solo se usan dentro de la casa para evitar lesiones.

“La duración de una caminata no es tan importante como que el perro realmente disfrute esa caminata y termine totalmente estimulado. Debe tener la oportunidad de olfatear todo, explorar, poder recibir nuevos estímulos.

“No se trata de que lo camine con correa y lo pase jalando para que no huela nada porque así no descubre su entorno. Hay caminatas de puros jalones y regaños entonces el perro vuelve a casa más estresado que cuando salió. Hay quienes salen a correr con el perro y entonces no lo dejan oler nada ni estimularse, sí logró la parte física, pero la sicológica no. Hay que respetarle la ‘perronalidad’ a cada perro”, afirma Kevin.

El 11 y 12 de febrero su cita es con su mascota en Parque Viva. (Cortesía)

Logan y Luna son un par de perros boyeros australianos con una vida aventurera. Les encanta conocer todo el país y tienen unos papás humanos que los hicieron parte de su familia y se encargan de darles una vida alegre, divertida y llena de emociones.

En las rede sociales Tik Tok e Instagram tienen unos 700 mil seguidores entre ambas.

“Respetamos la perronanilidad de cada uno para que así sean felices sin forzarlos a hacer nada que no quieran hacer”, comenta el papá perruno.

Viva Feria de Mascotas será el evento soñado para los peluditos de la familia

Les hablamos de tan importante tema perruno porque el evento para mascotas más importante del año será los próximos 11 y 12 de febrero en Parque Viva. Viva Feria de Mascotas, es el nombre de una actividad que reunirá a todos los que amamos y somos tan felices con nuestros peluditos.

De la mano con www.tobipets.com, La Teja organiza esta feria para mascotas que se va a caracterizar por ser absolutamente inclusiva, eso significa que es para niños, jóvenes, adultos, abuelitos y cualquier tipo de mascota, desde el gato, el perrito, una torguita o un hámster. Nadie se quedará sin entrar.