¿Cuánto le toca de aguinaldo? Le traemos una calculadora para que averigüe

El pago del marchamo, de los préstamos y la compra de los regalitos son parte de los rubros a los que los ticos destinan el aguinaldo, pero ¿sabe cuánto le toca como pago de ese treceavo mes?

Haga los números correctos para saber cuánto le toca de aguinaldo este año.

No se preocupe si no sabe la respuesta, acá le contamos cómo puede calcularlo, para que haga bien las cuentas y sepa si le va a rendir o no, antes de que le hagan el tan esperado depósito.

El aguinaldo se calcula con base en todos los salarios ordinarios y extraordinarios ganados por usted durante los doce meses que van del primero de diciembre del 2021 al 30 de noviembre del 2022. Se realiza la suma de los salarios recibidos en ese periodo y el resultado se divide entre doce.

Recuerde que no importa si usted trabajó menos meses, la sumatoria siempre debe dividirse entre 12.

Aquí le incluimos una calculadora para que usted mismo haga sus cálculos.

Calculo de Aguinaldo 2020 Calcule su aguinaldo Revise sus colillas de pago y rellene las casillas con el salario correspondiente a cada mes. Si en alguno de los meses estuvo con contrato suspendido o todavía no laboraba para el mismo patrono coloque 0 (cero). Seleccione calcular aguinaldo para conocer el monto.

Diciembre 2021 Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022 Setiembre 2022 Octubre 2022 Noviembre 2022 Limpiar campos



Calcular aguinaldo EL AGUINALDO

APROXIMADO ES:

Para calcularlo deben incluir “las horas extra”, así como cualquier otro pago salarial que se haya realizado en el período (tipo bonificaciones o feriados).

Algunos trabajadores, como las empleadas domésticas, tienen el denominado “salario en especie” el cual también debe tomarse en cuenta en el cálculo y que tendrá el valor que hayan arreglado el jefe y el empleado y, si no le dieron algún valor al salario en especie, entonces se calculará en lo mismo que hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que reciba en dinero efectivo el trabajador.

Recuerde que el patrono tiene chance hasta el 20 de diciembre para cancelarle su aguinaldo de forma completa y en un solo pago. Pasada esa fecha, puede ir al Ministerio de Trabajo para presentar la denuncia.

El Gobierno ya anunció que hará el pago a los empleados públicos el próximo 6 de diciembre.