El viernes 15 de enero es una fecha importantísima porque se celebrará la solemnidad del Santo Cristo de Esquipulas. Habrá diana a las 5 a.m. por diferentes sectores de Alajuelita, misa a las 7 a.m., Rosario a las 9:30 a.m., misa a las 10:00 a.m. que será presidida por monseñor Quirós.