¡Cuidado! Si se hace el maje con el salario escolar puede terminar en la cárcel

El salario escolar está totalmente reconocido por nuestra legislación y si un padre no se lo deposita a su hijo, bien podría terminar en la cárcel, según nos explica el abogado Kabul Ugalde.

Aclara el abogado que si a más tardar el próximo 30 de enero, una persona con pensión alimentaria no ha depositado el salario escolar, el padre que tiene la crianza diaria del hijo puede ir al juzgado de pensiones y pedir orden de apremio corporal (o sea, cárcel para quien no deposita el salario escolar).

Sí es una obligación depositar el salario escolar de los hijos. (Rafael Pacheco Granados)

En muchas ocasiones los padres tienen dudas sobre el tema del salario escolar. Algunos creen que no es una obligación porque ese es un asunto solo de los empleados del Gobierno. Por eso les aclaramos de la mano del artículo 164 del Código de Familia sobre el tema de pensiones alimentarias.

“Se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, diversión, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos.

“Se tomarán en cuenta las necesidades y el nivel de vida acostumbrado por el beneficiario, para su normal desarrollo físico y síquico, así como sus bienes”, explica el artículo 164, quedando claro que la educación es parte integral de lo que debe proveer el padre que da pensión alimentaria.

“Lo que siempre recomiendo a todos los padres que tienen procesos de pensión alimentaria es que pidan deducción de planilla, así se aseguran que ese deudor pague o pague, ya que el patrono (la empresa para la que trabaja el que debe pagar pensión) tendrá que hacer las retenciones salariales como corresponde y se asegura la platica”, explica el abogado.

Si no deposita el salario escolar bien podría terminar usted en la cárcel. (Rafael Pacheco Granados)

Y por si a alguien todavía le queda duda, les dejamos lo que dice la Corte Suprema de Justicia: “Conforme a la recomendación que se brinda mediante circular número 159-08 de la secretaría General de la Corte Suprema de Justicia en el boletín judicial siento 86- 08 del 26 de septiembre del 2008 en relación con la fijación de una cuota de manera provisional por concepto de gastos en educación, se probó visiblemente a favor del beneficiario, que este ingresara el próximo año a escuela por lo que se solicita el mismo monto, que la pensión alimentaria para tal fin”.

Con respecto al Gobierno para este 2023, de acuerdo al calendario del ministerio de Hacienda, todo está listo para que el próximo 20 de enero se le deposite a todos los trabajadores del Estado el salario escolar de este año.

Recordemos que el salario escolar es una mensualidad más que reciben únicamente los empleados del Gobierno. Para esta ocasión se depositarán el próximo 20 de enero unos ₡149.500 millones, según explica Hacienda.

En el caso del Gobierno, el salario escolar se le deposita a todos los trabajadores estatales sin importar si estudian, si tienen hijos o no. Eso sí, el salario escolar no se le deposita a los pensionados del Estado, por eso no es un monto igual al aguinaldo que debe depositar el Gobierno, hablamos de ₡76.500 millones menos.