¡Cuidado! Timan con billetes de 10 córdobas y los hacen pasar por ¢10 mil

“Estaba a punto de cerrar el negocio porque eran casi las seis de la tarde y parecía que iba a llover, entonces, como no quería mojarme, incluso me adelanté al cierre. En eso entró un muchacho y me pidió una caldosa, le dije que ya había cerrado, pero me pidió que por favor, porque tenía hambre. Fue ahí cuando cometí el gran error, porque a las carreras le alisté la caldosa, le recibí el billete de diez mil colones casi sin fijarme, solo le vi el color, y le di el vuelto, 9 mil colones.

“Cuando llegué a mi casa y mi esposa me pidió algo de dinero para ir a comprar café, le di el billete de diez mil con el cual me había pagado el muchacho y ella se fue a la pulpería y al ratico volvió toda enojada porque creyó que le estaba haciendo una broma. Así fue como me di cuenta que el billete con el que me pagaron la caldosa era uno de 10 córdobas de Nicaragua y yo di 9 mil colones vueltos. Me timaron”.

Este billete de 10 córdobas tiene un 10 y eso provoca que la gente crea, por el color y que también es de plástico, que es de 10 mil colones ticos. (Cortesía)

Esta historia es real, recién le acaba de pasar a don Jorge, adulto mayor, quien tiene una venta de caldosas en San José. Él no se acuerda de la cara del muchacho y se sigue lamentando porque por hacer las cosas a la carrera se fue de pollo con el supuesto billete de diez mil colones que, por el color y porque el material es exactamente igual, creyó que era el tico.

Lo realmente malo de este tipo de estafa es que el billete de 10 córdobas de Nicaragua vale apenas 173 colones de Costa Rica, o sea, quien logra meter un billete de esos la pega y en grande porque se roba 10 mil colones casi completicos.

Contactamos a don Erick Ulate, presidente de Consumidores de Costa Rica, quien nos confirmó que ya ellos tienen conocimiento del timo del billete de 10 córdobas; de hecho, a él mismo ya le trataron de meter uno falso, pero de cinco mil colones.

Este es nuestro billetico de diez rojitos, ponga mucha atención cuando le paguen con uno de estos. (Cortesía)

“Nuestra recomendación es que la gente revisen bien cualquier billete que reciban para evitar fraudes. En mi caso personal en un vuelto de veinte mil colones me dieron tres de cinco mil de los de algodón y trataron de meterme uno falso, entre dos verdaderos. Es necesario tener mucho cuidado. Hay contar los vueltos o los billetes frente a quien nos los da”, aconsejó don Erick.

Recordó el representante de Consumidores de Costa Rica que este tipo de timos aprovechan justo la presión de la gente, apuran al comerciante o a la persona a la cual quieren meterle el billete nicaragüense que es del mismo material del tico.

“Evite correr cuando está tratando con dinero para que no le metan billetes falsificados o muy parecidos. Tenga mucho cuidado porque vienen épocas de mucho movimiento comercial, el Viernes Negro y diciembre, que son épocas en las que aumentan este tipo de timos a adultos mayores y personas con problemas de vista”, advierte.