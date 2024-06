Cuide a sus perritos porque el gusano barrenador está haciendo estragos con ellos

Un total de 343 perros fueron afectados por el gusano barrenador en lo que llevamos del año. Shutterstock.com (Shutterstock)

En lo que llevamos del año, un total de 343 perros han sido atacados por el gusano barrenador, convirtiéndose en la segunda especie animal más perjudicada por la presencia de este bicho.

Mariano Arroyo, coordinador del Programa Nacional de Enfermedades Transfronterizas del Senasa recordó que en julio del año pasado, se detectó un nuevo caso de gusano barrenador en el país, luego de que esta enfermedad fuera erradicada en suelo nacional y este caso era precisamente de un perro.

“Los perros representan el 14 por ciento del total de animales enfermos. Esta especie de animales domésticos está sufriendo porque tienen gusaneras muy feas, lamentablemente hay mucho perro callejero o perro de casa que tienen heridas y ahí es donde la mosca deposita los huevos y producen miles de larvas.

“Esta es una tendencia que vemos desde el año pasado, el gusano barrenador ataca en su mayoría a animales como vacas, caballos, cerdos, pero en esta oportunidad, está atacando con fuerza a otras especies”, destacó.

El especialista agregó que además de atacar por las heridas, se han visto casos en perros en donde las moscas depositan huevos en las fosas nasales, en los conductos auditivos, en la vulva, es decir, en cavidades que no tienen heridas.

Un total de 1.900 vacas también han sido víctimas de las larvas. Cortesía. (Cortesía)

Razones de la vuelta del gusano barrenador

Arroyo destacó que a nivel nacional se han confirmado 2.455 casos de gusano barrenador en animales.

El gusano barrenador se erradicó en el 2000 en Costa Rica y en criterio del experto, con el paso de los años, ciertos finqueros dejaron de lado ciertas medidas para proteger a sus animales y por eso, volvieron a presentarse casos en suelo tico.

“El ganadero dejó de implementar prácticas, como curar heridas, curar ombligos, darle seguimiento a los animales. No había gusano, entonces para ellos no tenía sentido curar una herida. Revisar a los animales a diario es caro y el nuevo brote nos agarró dormidos en cuanto a las prácticas que no se pueden dejar de lado”, afirmó.

¿Por qué se han disparado los casos en el país?

Para Arroyo, la mosca tiene dos características: se ha desplazado a lo largo de todas la reservas biológicas, hay una franja reserva forestal de Paso Canoas a Atenas a lo largo de la Costanera y ahí hay animales silvestres, ganaderías y la mosca por sí sola ha volado más de 20 kilómetros, va avanzando poco a poco.

“La mosca encontró en el país las condiciones ideales para ella y depositar los huevos: temperatura, heridas, bosque y desde inicios de año estamos trabajando importando moscas estériles, para que no se propaguen más insectos con los huevos.

“Todas las semanas se hacen 9 vuelos, en donde se lanzan al aire unos 30 millones de moscas, se hacen vuelos en todo el país, para dispersar las moscas en todos los lugares donde sea posible y en donde veamos que hay una mayor cantidad de casos”; aseguró.

Dos personas fallecieron a causa del gusano barrenador en las últimas semanas. (Cortesía)

En humanos

El Ministerio de Salud afirmó que, al 28 de junio se han confirmado 11 casos de miasis por gusano barrenador y han fallecidos dos personas.

Salud afirmó que 1 paciente tiene entre 15 y 19 años, otro entre 35 y 39 años. Uno entre 50 y 54 años, otro con edades entre 55 y 59 años. Hay dos pacientes con edades entre 70 a 74 años y 5 pacientes con más de 75 años.

En la zona Sur es donde se registran más casos, con 5 y luego hay un caso en la región Central Norte, Central Sur, Chorotega, Huetar Caribe, Huetar Norte y Pacífico Central.