¿Cumplirá Cartago promesa de traer a Tomasito, el niño que “desenterró” el muñeco?

En febrero de 20o20, Tomasito Tevelán nos adelantó a todos los costarricenses que él ya se había encargado de desenterrar el muñeco del estadio Fello Meza de Cartago, y que gracias a eso el equipo iba a poder ser campeón nacional.

Poco a poco deja de ser Tomasito y pasa a ser Tomás, porque ahora tiene 14 años. Un video suyo se hizo viral en el 2019 en redes sociales, y así fue como se ganó el corazón de los ticos. El oficial de la Fuerza Pública, Manfred Calderón, lo grabó ya que le sorprendió que aquel niño guatemalteco, que vendía chicles en Panajachel, Guatemala, supiera muchísimo de Costa Rica sin nunca antes haber puesto un pie en nuestro país.

Tomasito se volvió tan viral que incluso se hizo una campaña para traerlo al país y en el 2020 se logró ese objetivo. Nosotros en La Teja le hemos informado sobre la vida y milagros de Tomasito desde que se nos hizo famoso en el 2019.

Cuando vino al país, una de sus visitas fue al estadio Fello Meza de Cartago donde según una leyenda hay enterrado un muñeco que fue el culpable de todos los sufrimientos blanquiazules.

“Desenterré al muñeco para que Cartago sea campeón”, dijo entre risas Tomasito, en febrero del 2020 y hasta se puso la camiseta de los brumosos.

Como siempre, Tomasito está bien informado de Tiquicia y este 7 de julio cuando lo contactamos sabía muy bien que Cartaginés era el campeón nacional y no se le olvidó la promesa que le hicieron en el 2020.“ ”Los jugadores me dijeron que si Cartago es campeón me traen a Costa Rica a celebrar” ¿Será que los brumosos le cumplen? Por los momentos es un no porque los directivos lo han dejado en visto por WhatsApp.