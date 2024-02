Curso lectivo 2024: Con 14 años sueña con ser astronauta, ir al Desfile de las Rosas y a los Juegos Nacionales

Emily Vega Badilla tiene 14 años y este 8 de febrero entró a tercer año en el Colegio Técnico Profesional Bolívar de Grecia.

Le toca en la 9-5 y nos explica que en este 2024 se concentrará en fortalecer tres objetivos: seguir creciendo en su sueño de convertirse en astronauta, ensayar más y mejor para en algún momento luchar por un puesto en la banda de Zarcero y así tener el chance de participar en el Desfile de las Rosas y lograr los tiempos que necesita para estar en los Juegos Deportivos Nacionales Nicoya 2024.

Desde la noche de pasado 7 de febrero, ella dejó su uniforme y útiles listos. (Cortesía)

Nos cuenta Emily, quien vive en el barrio Calle Lomas, ubicado en el distrito de Puente de Piedras del cantón de Grecia, que sus tres objetivos van de la mano de uno más grande: mantener notas de excelencia para que así todo siga avanzando positivamente.

Como ella en el 2022 fue parte del programa de la Fundación She is, que lleva 10 niñas de todo el país durante una semana a la NASA en Estados Unidos, asegura que ahí aprendió a “entender que se pueden tocar las estrellas y que las mujeres no tenemos ningún límite”, por eso sus sueños son grandes, mejor dicho, enormes.

LEA MÁS: Curso lectivo 2024: Más de un millón de estudiantes vuelven a las aulas con tenis y una nueva materia

Después de agarrar un bus y caminar un poco, Emily llega al CTP Bolívar de Grecia. (Cortesía)

“Voy a ser astronauta, eso lo tengo claro. Para lograr algún día ser astronauta comencé desde hace mucho rindiendo con buenas notas en los estudios. Quiero estudiar ingeniería aeroespacial y para eso necesitaré ingresar al TEC cuando salga del colegio.

“Este año alistaré todo para ver si puedo entrar en el Colegio Científico de Alajuela y así continuar afinando mi sueño de tocar las estrellas. En le TEC estudiaré ingeniería en sistemas”, dice con total seguridad la griega.

Eso es solo una parte de su día a día, el estudio. Resulta que Emily también está en la banda del CTP Bolívar, toca la lira; sin embargo, espera pronto poder aprender flauta transversal. “Quiero estar en un Desfile de las Rosas y lo voy a lograr. Amo a la Banda de Zarcero y en algún momento aplicaré”, advierte positivamente.

A pesar de que hubo cambios en el uniforme, Emily decidió ir con el tradicional de su cole. (Cortesía)

Además, quiere representar al cantón de Grecia en los Juegos Deportivos Nacionales Nicoya 2024.

LEA MÁS: Curso lectivo 2024: No descuide las medidas de higiene en este regreso a clases

“Estoy en atletismo, lo mío es la resistencia. Me preparo en tres mil metros con obstáculos, pero también lo haré en cualquier prueba que sea de 1.500 metros para arriba. Voy a darlo todo por clasificar a Nicoya”, comenta.

Fue en su viaje a la NASA en el 2022 que aprendió a que todos sus sueños se pueden hacer realidad, por eso ahora tiene muchos. (Cortesía)

Con una agenda tan llena entre los estudios, el deporte y la música, Emily se dio cuenta que está muy cargada y por eso este año no será su momento de luchar por la presidencia del CTP Bolívar. Ese sueño lo tuvo bastante tiempo, pero debe posponerlo.

“Me enseñaron en la NASA que no hay límites para soñar, que si bien hay muchos puntos de vista, todos son respetables y válidos. Todo se puede hacer si uno busca la manera de hacerlo”, reconoce la estudiante, quien también aprende a alcanzar sus sueños con la ayuda de la organización Edudinámica.

Más de un millón

¡Arrancó el curso lectivo 2024! Lo hace este jueves 8 de febrero y no el lunes 5 debido a que muchos centros educativos se abrieron el domingo 4 de febrero para las elecciones municipales y se tenía que dar un tiempo para limpiar y acomodar todas las aulas.

El presidente Chaves y la ministra de Educación, Müller, inauguraron oficialmente el curso lectivo 2024 en Guanacaste. (Cortesía)

Es un curso lectivo particular y especial, el cual comenzarán m1.120.800 estudiantes de escuelas y colegios de todo el país: 134.992, de preescolar; 462.144 de escuelas; 477.974 de colegios; 14.774 de educación especial y 30.916 de educación para el trabajo.

Este 8 de febrero se abrieron los portones de 4.737 centros educativos públicos y 608 privados.

Particular porque por primera vez se le dedica un curso lectivo a alguien. El Gobierno decidió honrar nada menos y nada más que a la escritora costarricense Lara Ríos, quien nació un 9 de abril de 1934 y ya por ahí de 1941 andaba chiroteando en los pasillos de la escuela República del Perú.

Comenzó a escribir a los 9 años, fue una poesía. La misma Lara Ríos explicó que esa primera poesía dice: “El elefante es un infante muy tolerante de la maldad, tiene un sombrero como un plumero y unas orejas pegando al suelo”. Ella es nieta de Aquileo J. Echeverría, gran escritor nacional.

Los estudiantes de la escuela Bernardo Gutiérrez de Sardinal de Carrillo, estrenaron centro educativo este 8 de febrero. (Cortesía)

El lema de esta año lectivo es: “Leer y escribir: el primer paso para transformar vidas”.

Particular también porque es el curso lectivo de las tenis y el nuevo uniforme. Los chiquitos de escuela y los jóvenes de colegio podrán llevar camisa blanca tipo polo y pueden ir en tenis que sean negras, blancas, azules o grises.

De acuerdo a lo que explica el MEP, hay muy buenas noticias en la Educación Dual, poque se abrieron 6 nuevas especialidades: Electromecánica, Mecánica de precisión, Instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos industriales, Gerencia de producción de cocina; Organización de operaciones de servicios de alimentos y bebidas, y Operaciones de empresas de alojamiento.

Las alegrías y risas volvieron a los centros educativos este 8 de febrero, uno de ellos es la Escuela Miguel Obregón de Tibás. (Rafael Pacheco Granados)

Otro tema super importante es el de los comedores estudiantiles, en este curso lectivo 2024 se les dará comidita a 811.733 estudiantes aproximadamente. Hay comedores en 4.557 centros educativos de los 5.345 que abrieron hoy sus puertas. Son 26 instituciones más que en el 2023.