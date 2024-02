Curso lectivo 2024: Futuro cirujano inició sétimo año con toda la ilusión del mundo

Ángel Santiago llegó este jueves al liceo Joaquín Gutiérrez Mangel con un lindo uniforme nuevo, unas tenis negras cero kilómetros y un bulto lleno de útiles e ilusiones.

El jovencito llegó acompañado de su mamá, Milagros, quien contó que les costó un poco levantarse porque Ángel es bastante dormilón, en vacaciones se despertaba al mediodía.

Ángel Santiago sueña con ser cirujano para ayudar a las personas. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí Z.)

El estudiante dijo que se sentía nervioso por ser el primer día en el colegio, pero que se había preparado con mucha ilusión y estaba feliz de estrenar el uniforme y todo lo demás.

“Me siento bien, estoy ilusionado, espero que me vaya bien”, dijo el colegial.

“Después de que salga del colegio quiero estudiar Medicina, me gustaría ser cirujano para ayudar a las personas”, agregó.

El jovencito contó también que la materia que más le gusta es ciencias y las que más le cuestan son matemáticas y español, pero es tan carga que no baja las notas de 90.

Milagros contó que este año encontró útiles no tan caros para su hijo, pero dice que el secreto está en caminar y buscar.

Este jueves entraron a clases todos los sétimo del colegio Joaquín Gutiérrez Mangel. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

“Encontramos un lugar en el que los cuadernos y todo estaban a 2x1 y aprovechamos, así que no sentí la compra de útiles tan alta, me fue mejor que en otros años”, relató la mujer.

En cuanto a la educación que recibirá su hijo, Milagros quisiera ser positiva, pero le cuesta mucho.

“Gracias a Dios a mi hijo no le cuesta y hasta va un poco adelantado, pero me preocupa la situación de la educación en general, porque sé que no es la mejor, ojalá que este año en el MEP se pusieran las pilas con eso”, manifestó.