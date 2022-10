De Boca en Boca ya tiene reemplazo para sus presentadores

Según supo La Teja, el programa televisivo de farándula De Boca en Boca ya tendría el reemplazo de dos de sus presentadores, Bismark Méndez y Natalia Monge, quienes se ausentarán temporalmente porque participarán con el equipo del canal en la Copa del Mundo de Qatar.

De forma temporal mientras se ausentán Bismark Méndez y Natalia Monge (archivo la teja)

Los nuevos presentadores serán Gustavo Gamboa y Shirley Álvarez, quienes acompañarán al macho Mauricio Hoffman y Montserrat del Castillo a presentar el programa, ellos estarán de forma temporal mientras estén en tierras asiáticas.

Mientras duré el mundial estarán a cargo de la presentación del programa (archivo la teja)

Gustavo Gamboa ya ha estado ante las cámaras del canal del trencito por lo que no será nada nuevo para él, y Shirley Álvarez también cuenta con experiencia ante cámaras, pues ha estado de presentadora en programas como Dancing with the stars.

Ellos estarán entreteniendo a sus televidentes a partir de los primeros días de noviembre.