De Carrillo a conquistar las estrellas

Shirley Hernández Canales, de Belén de Carillo en Guanacaste, siempre ha soñado con ser astronauta. Por eso está más que ilusionada de que llegue el próximo 3 de diciembre, ya que viajará a Estados Unidos para hacer un campamento en la NASA.

“La astronomía es una de mis pasiones; por eso el salir seleccionada entre las que viajarán a la NASA es un sueño cumplido para mí. Será una muy linda experiencia que aprovecharé al máximo. Sé que volveré a la NASA y seré astronauta”, nos confirma Shirley con seguridad.

Shirley estudia en el Colegio Técnico Profesional de Carrillo está en la 9-3. (Cortesía)

Es estudiante del tercer año en el Colegio Técnico Profesional de Carrillo, Guanacaste. Le encanta el inglés y el francés, además las materias de Guía Naturalista y Salud Ocupacional.

Sus papás, doña Lucía Canales y don Luis Hernández, son pilares fundamentales para que sea una estudiante de excelencia académica, así como sus profesores en el CTP de Carillo, quienes le ayudan para que pueda cumplir con las clases en el CTP y las que, desde setiembre pasado, de forma virtual, le está dando la NASA.

Por su excelencia académica desfiló el pasado 15 de setiembre, día en que se enteró que iría a la NASA. (Cortesía)

“Le agradezco demasiado a la Fundación She Is, a su vicepresidenta en Costa Rica, Priscilla Solano, porque me están permitiendo cumplir mi sueño, poder vivir nuevas aventuras y esperanzarme con algún día ser astronauta”, agrega la estudiante.

Luis Enrique, el hermano, y don Luis Hernández, el papá, también forman parte del equipo de Shirley quien espera alcanzar las estrellas. (Cortesía)

El programa conocido como “Ella Es Astronauta”, es desarrollado por la Fundación She Is, en alianza con el Space Center de la NASA, para impactar la vida de niñas en condiciones de vulnerabilidad en países latinoamericanos.

Uno de los objetivos del proyecto es romper las barreras de pobreza y demostrarle a las niñas que pueden llegar a ser un ícono y modelo a seguir en sus países.

“Uno debe tener sueños grandes para lograr objetivos grandes. Uno debe ponerle mucho empeño y dedicación, pero todo sueño se puede alcanzar. De 300 niñas que lo intentaron, quedamos solo 30 y después 16. Estoy demasiado emocionada porque nunca he andado en avión ni he salido del país”, asegura la guanacasteca.