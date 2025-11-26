De un pueblito y colegio público salió la tercera mejor nota en el examen de admisión 2026 de la UCR

A 15 kilómetros del centro de Nicoya, en Guanacaste, hay un pueblito de no más de 500 personas, se llama Gamalotal y ahí vive Marvin Herrera Baltodano, un joven soñador que logró la tercera mejor nota en el examen de admisión 2026 de la Universidad de Costa Rica (UCR) con 788,65 puntos de 800 posibles.

Nos contó la UCR que cuando lo buscaron para informarle que estaba entre las 20 mejores notas del examen de admisión les costó un mundo encontrarlo por el tema de las comunicaciones en su pueblo, pero después de bastante rato lo encontraron.

Les contamos que fuimos a la ceremonia de reconocimiento para los 20 mejores resultados, el pasado martes 25 de noviembre y ahí nos encontramos a este nicoyano de la pura cepa. De una vez nos acomodó en Guanacaste su pinta: moreno, alto, pelo negro colochos: típico guanacasteco que se nota a 100 kilómetros.

Marvin llegó el martes pasado a la UCR desde Gamalotal de Nicoya, lo acompañó su tía, Bianka Baltodano y su abuelita Yorleny. (Cortesía/Cortesía)

Cuando hablamos con él, no sabía que era la tercera mejor nota del examen de admisión, ni nosotros, solo sabíamos que estaba entre los 20 mejores. Fue en medio de la ceremonia que él y todos nos dimos cuenta.

Futuro neurocirujano

Marvin es estudiante del Colegio Humanístico Costarricense Sede Regional Chorotega. Le queda como a 40 minutos de su casa.

Con las primeras dos preguntas que le hicimos, una vez más, nos dejó claro que estábamos hablando con un guanacasteco.

¿Le sorprendió la llamada de la UCR? “No”.

Claro ¿imaginanos que es porque había estudiado mucho? “No. Estaba confiado de mis capacidades”. Respondió con una gran sonrisa.

Gamalotal es un pueblito de los que ya quedan pocos en el país: plaza de fútbol, iglesia y escuela. Está rodeado por los ríos Montaña, Quirimán, Gamalotal, Pilas Blancas y Nosara. De entre sus no más de 500 habitantes saldrá el próximo doctor que le servirá al país.

Las tres mejores notas, de izquierda a derecha, Santiago Salazar Díaz del Colegio Científico Bilingüe Reina de los Ángeles (789,71), David Ignacio Araya Mora egresado del Colegio Científico de Alajuela (800) y Marvin Herrera Baltodano del Colegio Humanístico Costarricense sede regional Chorotega (788, 65). (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Desde niño le llamó atención neurocirugía, y le gusta mucho la medicina como rama del conocimiento. Cuando detalla más su futuro como doctor sí se ve siendo neurocirujano y lo dice con total seguridad.

Dos respuestas más de un guanacasteco, o sea, de pocas palabras, pero todas bien claritas; en resumen, sin mucho mate, sin darle muchas vueltas al asunto.

¿Por qué la UCR? “Porque es la mejor del país” Se tendrá que venir de Gamalotal ¿Cómo le va con eso? “Medicina está aquí en San José, aquí me vengo. Espero que con beca, ojalá”.

El equipo de química que fue a la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Química. (Cortesía/Cortesía)

Marvin siendo niño siempre ayudó a su abuelita, doña Yorleny Alvarado Guevara, en la siembra de pepino, por eso conoce muy bien lo importante de amar el campo y la agricultura.

También es olímpico

Cuando se subió a recibir el reconocimiento de la UCR se le vinieron a la mente otras ocasiones en que también ha sido reconocido: medalla de oro el año pasado en la Olimpiada de Química (por eso también analizó hacerse químico y no lo descarta todavía). Este 2025 fue a la Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Química en Honduras, en donde el solo hecho de ir es un triunfo enorme.

También fue medalla de bronce en la Olimpiada Costarricense de Astronomía, mención de honor en las Olimpiadas de Informática y Física; medalla de la competencia matemática llamada Kanguro Matemático. Con el equipo de ajedrez del Colegio Humanístico fue campeón nacional por equipos.

Comenta que en las competencias de química nacionales, que clasifican a internacionales, se complicó demasiado porque en su colegio no hay laboratorio a diferencia de otros.

Aquí Marvin cuando clasificó a la Olimpiadas Costarricenses de Informática. (Cortesía/Facebook Historias Gamalotal)

“El director, don Luis Carlos Zúñiga, me ayudó dándome tiempo para estudiar, entendiendo la justificación a mis ausencias por estar preparándome para eventos y en una ocasión hasta me llevó personalmente a un evento”, comenta el nicoyano.

No todo es estudio

Al hablar de sus gusto musicales de inmediato nos transportó a la música electrónica, a los sintetizadores y al particular ritmo tecno del DJ irlandés-británico, Richard Davis James, conocido como Aphex Twin (sus álbumes favoritos del DJ son Druqks y Syro), también le encanta un dúo escocés de música electrónica, Boards of Canadá.

“También escucho una banda que se llama Deftones (estadounidense de metal alternativo), así como Artic Monkeys (banda británica de indie rock) y, dependiendo de mi ánimo me gusta Nirvana o Type O Negative (de Estados Unidos, la primera que mezcló metal extremo con metal gótico y progresivo). Además, me gusta la cultura del animé, mis favoritos, One Piece y Hunter x Hunter”, nos comenta Marvin quien mide 1,84 metros de estatura.

Parte de Gamalotal de Nicoya, el pueblito de donde sale un próximo neurocirujano para el país. (Cortesía/Facebook Historias Gamalotal)

