De ver su niñez en video a producir su propio programa: Tica viaja y tiene el trabajo de sus sueños

La tenacidad fue la clave para que Brenda Alfaro tenga su propio espacio llamado "Ticos por el mundo". A la costarricense le encanta informar sobre Costa Rica, viajes y de lo que pasa en el mundo. Cortesía.

Cuando era una niña a Brenda Alfaro le hacían videos para captar cada momento importante de su vida, y eso la marcó para siempre. Hoy es la dueña de su propio programa, en el que informa sobre viajes y de lo que pasa en el mundo.

Esta vecina de Grecia centro recuerda que desde que era una chiquilla no paraba de hablar, y todo el mundo le decía que tenía que estudiar periodismo, que era apta para ejercer esta profesión y no se equivocó.

Brenda se decidió a estudiar comunicación y desde hace tres años es la dueña de un espacio llamado “Ticos por el mundo”, en el cual da a conocer historias de costarricenses que viven en el extranjero. Además, colabora con Multimedios, para informar sobre el acontecer mundial en Telediario Internacional, junto con el periodista Alejandro Ramírez.

Actualmente, Alfaro vive en Madrid, España, pero cuando el verano llega al Viejo Continente hace maletas y se traslada a Florencia, para pasar tiempo junto con su novio Eduardo. Desde ese país conversó con La Teja y nos compartió su historia de vida, así como sus proyectos a futuro.

Hablantina

- ¿Cómo nació “Ticos por el mundo”?

Soy periodista, tengo una licenciatura en mercadeo y me fui a España, para estudiar una maestría en televisión. Trabajé para algunas cadenas españolas, como TVE y Telecinco, y también he colaborado con Televisa Puebla. Luego se me ocurrió hacer un formato de españoles por el mundo, pero en versión Costa Rica.

Hablé con Multimedios e hicimos un contrato de hacer un programa para Costa Rica y tuve el programa durante un año en ese canal. También colaboro con Alejandro Ramírez, en Telediario Internacional.

El espacio de “Ticos por el mundo” lo hice porque deseaba sentirme acompañada e identificada con personas que habían decidido vivir fuera de Costa Rica. Hay gente que deja el país sin nada y es difícil, salen a hacer una vida desde cero, y por eso quise hacer contenido de viajes.

A esta vecina de Grecia le encanta informar de lo que ocurre en el mundo. Cortesía.

Me encanta contar historias, creo que no lo hago tan mal, pero realmente, me siento más cómoda cuando estoy armando esa historia, a través del proceso de edición. Ahora soy editora para una empresa en Estados Unidos y me encanta.

- ¿Cómo le han ayudado las redes sociales para hacer realidad este sueño?

Me han dado la posibilidad de poder hacer mi trabajo desde cualquier parte del mundo; antes tenía que estar conectada a una computadora y ahora con un teléfono puedo hacer las cosas de forma remota.

Gracias a las redes logré alcanzar un millón de reproduccciones y le agradezco a Tik Tok por la manera en la que me permite crear contenido. Además, no es solo para hacer videos, considero que es un portafolio que me gusta montones, porque si aplico a un trabajo ahora te piden Linkedin, Instagram y Tik Tok para ver tu trabajo.

- ¿Cómo se ha transformado Brenda al día de hoy desde que comenzó con el proyecto?

Al inicio mi idea fue hacer noticias del mundo, pero no se movían tanto, y en eso comenzó el proyecto de los viajes. Como tica me gusta ver a los ticos que viajan y en vez de hacer tips de viajes, también me gusta mostrar cosas de Costa Rica, porque muchas personas confunden el país con Puerto Rico o, peor aún, me dicen que no saben en dónde está Costa Rica.

Y por eso me sentía ofendida, porque me parece que somos referentes en el mundo, no tenemos ejército, por las bellezas naturales, pero algunas personas no lo saben y por eso comencé a hacer este tipo de contenido.

Brenda Alfaro es una apasionada de la comunicación y tiene su propio espacio

- Si no fuera periodista ¿a qué se dedicaría?

No hay otra cosa, no sé, de pequeña quería ser veterinaria, pero luego me di cuenta de que no podría. Creo que si no fuera periodista sería camarógrafa, es que lo audiovisual y lo social es lo que me gusta.

Uno conoce el mundo porque viaja y veía cómo periodistas españoles sólo decían noticias de El Salvador, de Honduras y sentí que era necesario hablar de mi país.

Me encanta viajar, pero me llena más informar y me encanta informar del mundo y de los viajes. No podría hacer uno sin el otro, porque están conectados.

Brenda dejó Tiquicia hace 3 años, para perseguir sus sueños. Cortesía.

- ¿Qué países le gustaría conocer para hacer su trabajo?

En este momento, si pudiera, iría a Venezuela, pero tengo claro que no puedo hacerlo. Me gustaría ir a Ucrania, creo que lo hemos dejado de lado, sería hermoso. Tengo una amiga que fue reportera de guerra y fue a la frontera entre Polonia y Ucrania, y contaba experiencias maravillosas.

- ¿Cuáles son los países de donde más le ha gustado informar?

Japón, por el choque cultural, que fue muy grande, y me gusta mucho Italia.

- ¿Cuáles proyectos tiene en mente?

En este momento “Ticos por el mundo” está en pausa, porque no cuento con presupuesto para viajar y hacer las entrevistas en los diferentes países.

Y quisiera colaborar con el noticiero para abarcar más noticias internacionales y también me gustaría que las noticias en Tik Tok tengan más interacciones.