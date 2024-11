¿Debe ir a clases su hijo si estudia en un kínder, escuela o colegio privado?

¿Debe ir a clases su hijo si estudia en un kínder, escuela o colegio privados?

“Cada centro educativo privado toma sus decisiones en cuanto a apertura o cierre de actividades en función de la situación de riesgo específica de su localidad y de su infraestructura”, explica la Asociación de Centros Educativos Privados (ACEP).

¿Debe ir a clases su hijo si estudia en un kinder, escuela o colegio privados? La respuesta es sí, si los papás consideran que hay riesgo en mandar sus hijos a clases. (Marvin Caravaca)

Sin embargo, este martes 12 de noviembre, abren la puerta a que una familia tome la decisión de no mandar sus hijos a clases.

“Si los padres de familia consideran que su lugar de residencia presenta riesgos para sí o sus hijos y prefieren mantenerlos en casa como medida de precaución, sugerimos que se permita a los estudiantes ausentarse sin penalización. En tales casos, los centros deberán facilitar los contenidos necesarios para que los estudiantes puedan mantenerse al día en sus estudios.

“Es fundamental que los centros educativos privados se mantengan atentos a las condiciones en sus zonas y, de manera preventiva, se ofrezca flexibilidad a las familias, personal docente y administrativo. ”, confirma la junta directiva de la ACEP en un comunicado.

La Asociación de Centros Educativos Privados asegura que es importante darle "flexibilidad a las familias, personal docente y administrativo", si no van al centro educativo. Foto únicamente con fines ilustrativos. (Cortesía)

Eso sí, no dejan de recordarles a los kínder, escuelas y colegios que “las circulares emitidas por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el comunicado del Ministerio de la Presidencia si bien es de interés público y de relevancia innegable, no resultan vinculantes (no se deben acatar obligatoriamente) para las instituciones educativas privadas.

“Sin perjuicio de lo anterior, ACEP recomienda que cada centro privado tome las medidas preventivas que considere pertinentes según su situación”.