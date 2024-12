Decreto de Rodrigo Chaves sobre trazabilidad no tomó en cuenta realidad de ganadores

Eduardo Maroto es un ganadero de Alajuela con décadas de experiencia y según nos contó, nunca en su vida había visto un pleito tan feo como el que se está dando entre el presidente Rodrigo Chaves y el gremio de ganaderos.

Rodrigo Chaves y el gremio de ganaderos no logran ponerse de acuerdo en cuanto a su polémico decreto. Foto: Cortesía.

Como contexto, el gobierno está promoviendo un decreto para que se coloquen aretes electrónicos en el ganado del país. La idea es que con estos aretes se pueda garantizar la trazabilidad de los animales.

En pocas palabras, con la trazabilidad se lleva un registro electrónico de cada uno de las animales desde el momento en que nacen, para que las personas sepan de dónde viene la carne y qué se están comiendo.

LEA MÁS: Ganaderos le envían mensaje a Rodrigo Chaves: “no es justo que nos ataque”

La idea de este decreto no solo es garantizar la trazabilidad, sino también ponerle un alto a la exportación ilegal de ganado.

“Lo que dice el presidente es cierto, se ha metido ganado de Nicaragua y de Panamá, eso nos baja los precios. Entonces la trazabilidad es como ordenar la finca", opina Maroto.

“Yo estoy a favor del areteo, pero como el gobierno lo quiere hacer tan a la ligera, es lo que ha causado un revuelo y los ganaderos no sabemos cómo nos va a prejudicar o beneficiar”.

Muchos contras

Y si bien el decreto se ve muy bonito en el papel, para el exministro de Agricultura y Ganadería, Luis Alvarado, este proyecto no tiene ni pies ni cabeza por varias razones.

Comenzando con que este decreto solo va a beneficiar a unos pocos, en especial los ganaderos que tienen terrenos muy grandes y que se pueden dar el lujo de exportar carne a otros países.

En Costa Rica hay más de 37.000 ganaderos y el decreto del arete electrónico no ha caído bien en muchos. Foto: Cortesía.

Tal vez no lo sepa pero Costa Rica tiene la particularidad de que la gran mayoría de ganaderos son micro y pequeños ganaderos.

Y si bien se han hecho esfuerzos enormes por ayudarlos a crecer, los rebaños son tan pequeños que no les permite acceder a mercados más grandes donde la trazabilidad es indispensable.

¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que lleven registro estrictos y le pongan aretes a los animales, igual no voy a poder llevarlos a otros mercados, por lo que en la mayoría de casos va a terminar siendo un gasto para el ganadero.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves no logra llevar popularidad de las encuestas a la realidad

Esto nos lleva al segundo problema: el costo.

Y es que cada par de aretes tiene un precio de unos 2.500 colones, puede sonar como poco, pero si eso lo multiplican por el número de cabezas de ganado, la cifra aumenta significativamente.

Otro tema que poco se habla es que una vez que la vaca se sacrifica el arete se pierde, ya que los números del registro son consecutivos y no se pueden repetir.

Eso quiere decir que sí o sí hay que comprar un par de aretes por animal.

El tercer problema es la barrera tecnológica, considerando que la edad media de los ganaderos en el país es de 55 años en adelante.

Luis Renato Alvarado sirvió como Ministro de Agricultura y Ganadería durante el gobierno de Carlos Alvarado.

“Eso hace que también haya una barrera de acceso a las plataformas digitales, porque no ha habido educación suficiente para que esos productores tenga una facilidad”, explicó Alvarado.

Ahora, si bien se ha hablado que Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) podría llegar a asumir los costos del servicio, según opina Alvarado esto no sería rentable a largo plazo.

“Probablemente no va a ser para siempre, va a ser temporal y aunque se ha dicho que van a regalar el chip, no he visto en ninguna parte un presupuesto que se haya hecho por un eterno”, explicó el exfuncionario.

“El presupuesto del MAG es anual y si ellos no lo asumen tendría que ser alguna otra institución y yo no veo a nadie adoptando un pago eterno del chip para los pequeños productores.

LEA MÁS: Ticos reconocen que Costa Rica está hecha leña, pero siguen apoyando a Rodrigo Chaves

“La realidad es que todo lo que se le está ofreciendo al ganadero como beneficio real para que salga adelante es mentira, es un absurdo, ¿por qué? Porque el mercado no es abierto ni profundo”, aseveró el exministro.

Falta de conocimiento

Es importante aclarar que no es tan sencillo como lo pinta Rodrigo Chaves de que es nada más llegar y ponerle un arete al animal.

En realidad, se necesitan cumplir una serie de requisitos para cumplir con trazabilidad real

Comenzando con que el arete se tiene que poner únicamente en animales recién nacidos.

El presidente Rodrigo Chaves tuvo un encontronazo muy feo con un grupo de ganaderos durante su gira en la Zona Norte.

Y es que la idea de la trazabilidad es tener toda la información del animal: cuáles son sus padres, de dónde viene, su raza, la calidad de la carne, qué vacunas se le han aplicado y demás.

Entonces de nada sirve ponerle el arete a una vaca que tiene dos años y que no se sabe qué ha pasado con la vaquilla en todo ese tiempo.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves suma una nueva investigación en su contra, ahora por un polémico decreto

Por último, según nos contó el ganadero Eduardo, uno de sus mayores temores son la cantidad de requisitos que el decreto impone para los productores.

“Eso asusta a los pequeños ganaderos porque se nos pide estar al día con Hacienda, estar en el Pequeño Mediano Productor en el MAG, la municipalidad tiene que dar permisos y hay que cumplir con el fierro matriculado, eso vale 120.000 colones y cada uno dura unos tres meses”.

“Entonces hay que hacer un gasto más grande que lo que dice el presidente del arete y aunque no tenga que pagar nada, hay que pagar contador y un montón de cosas y la verdad la actividad no da para esos gastos excesivos”, concluyó el exministro.